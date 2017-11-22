Встреча Додона и митрополита Корнилия состоялась в Кишиневе

Встреча президента Молдовы Игоря Додона и старообрядческого митрополита Московсокого и всея Руси Корнилия состоялась в Кишиневе

КИШИНЕВ, 22 ноя — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон встретился в среду в Кишиневе, в Государственной резиденции, с митрополитом Московским и всея Руси предстоятелем Русской православной старообрядческой церкви Корнилием.

© Sputnik/ Николай Костыркин Президент Молдовы Игорь Додон на встрече с предстоятелем Русской православной старообрядческой церкви Корнилием

На встрече присутствовали епископ Кишиневский и всея Молдовы Русской православной старообрядческой церкви Евмений, посол России в Молдове Фарит Мухаметшин и представители старообрядческой общины нашей страны.

"С митрополитом Корнилием, находящимся с пастырским визитом в Молдове, мы обсудили вопросы, связанные с жизнью старообрядческой общины в нашей стране, с защитой традиционных духовных ценностей в обществе. Молдавские старообрядцы являются активными членами социума и занимают патриотическую, государственническую позицию. Мы высоко ценим деятельность епископа Кишиневского и всея Молдовы Евмения, главы епархии Русской православной старообрядческой церкви в Молдове", — отметил Додон.

Он заверил предстоятеля старообрядческой церкви в том, что как президент предпримет все усилия для сохранения и успешного развития общины старообрядцев Молдовы.

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"Пользуясь случаем, пригласил владыку Корнилия посетить нашу страну и принять участие во Всемирном конгрессе семей, который пройдёт в 2018 году в Кишиневе. Без приверженцев старой веры невозможно представить этнокультурную палитру нашего общества. Достойно всяческого уважения то, что старообрядцы продолжают сохранять духовную традицию Древней Руси и свой традиционный уклад. Старообрядцы — это один из мостиков, связывающих Молдову с Русским миром", — сказал Додон журналистам.

В беседе с митрополитом Корнилием президент подчеркнул, что большинство жителей Молдовы — православные по вероисповеданию.

© Sputnik/ Николай Костыркин Митрополит старообрядческой церкви Корнилий прилетел в Кишинев

Митрополит Корнилий, в свою очередь, заметил, что старообрядцы исторически крепко связаны с Молдовой и, по его глубокому убеждению, являются "православными из православных и русскими из русских".

"Старообрядцы сохранили свою веру в самый трудный для себя и всей Руси период. Мы соблюдаем традиции добра и мира и трудимся на благо той земли, где живем", — сказал Корнилий.

Он признался, что всякий раз, когда посещает Молдову, видит, что в сфере деятельности старообрядческой церкви всегда прибавляется что-то новое и позитивное.

"Спасибо президенту Молдовы и послу России в Молдове за то, что благодаря их усилиям на российском рынке активнее реализует сельхозпродукция, произведенная нашими единоверцами в вашей стране", — подчеркнул предстоятель старообрядческой церкви.

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Он добавил, что глава молдавского государства пообещал содействовать в восстановлении прежних и возведении новых старообрядческих храмов, в том числе, в реконструкции уникального деревянного храма в селе Кунича.

Известно, что первые старообрядцы прибыли в Молдову порядка 300 лет назад, позже были и другие волны переселения представителей этой конфессии, спасавшихся от религиозного преследования. Один из центров старообрядчества, Белая Криница (Фынтына Албэ), находится на территории исторической Молдовы, в Буковине, — сегодня это Черновицкая область Украины.

Старообрядцы в течение многих веков живут в ряде сёл Молдовы, самое крупное и известное из которых — село Кунича Флорештского района. В Кишинёве старообрядческой общине принадлежит храм Покрова Божией Матери — знаменитая Мазаракиевская церковь.