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На съемках фильма Дело о Мертвых душах

Оказывается, идеи "Мертвых душ" и "Ревизора" возникли в Молдове

Дмитрий Зверев
Культура
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Тема:
Узнай Молдову! (207)
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Оказывается, идеи "Мертвых душ" и "Ревизора" возникли в Молдове - череда случайностей привела к созданию этих бессмертных произведений

КИШИНЕВ, 22 ноя — Sputnik, Николай Костыркин. Специально к предстоящему в декабре 2017 года Девятому международному фестивалю-лаборатории камерных театров и спектаклей малых форм МОЛДФЕСТ.РАМПА.РУ худрук Государственного молодежного драматического театра "С улицы Роз" Юрий Хармелин вместе со своим прославленным коллективом поставил "Мертвые души" Гоголя.

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Премьерный спектакль будет представлен 24, 25 и 26 ноября в 18.00 на сцене театра "С улицы Роз".

Постановка приурочена к 175-летию создания Николаем Васильевичем Гоголем своего бессмертного произведения.

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"Похождения авантюриста Павла Ивановича Чичикова известны почти каждому со школьной скамьи. Мы знаем также и то, что сюжет поэмы был подсказан Гоголю Александром Сергеевичем Пушкиным. А вот о том, что сам поэт узнал эту историю во время своей кишинёвской ссылки, известно гораздо меньше", — рассказал корреспонденту Sputnik администратор театра "С улицы Роз" Николай Ага.

По его словам, полковник русской армии Иван Липранди писал о том, что во время пребывания Пушкина в южной ссылке по Бессарабии быстро распространялся слух, будто бы в Бендерах не бывает умерших.

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"В течение многих лет в этом бессарабском городе, действительно, не было официально зарегистрировано ни одного случая смерти. Власти заинтересовались этим казусом, и началось расследование. Оказалось, что после 1812 года многие крестьяне из центральной России бежали в Бессарабию, спасаясь от уплаты налоговой задолженности и разных поборов. Полиция выявила манипуляцию с документами умерших людей, — выяснилось, что их имена отдавали беглым крестьянам. Таким образом, в Бендерах по документам никто не умирал", — сообщил Ага.

Он добавил, что Пушкина, естественно, заинтересовала столь необычная манипуляция. Как раз в этом и заключается "пружина" сюжета "Мёртвых душ".

"Через несколько лет, предположительно в 1831 году, Пушкин рассказал об этой истории Гоголю. Таким образом, есть основания полагать, что поэма Гоголя появилась именно благодаря событиям в Бендерах", — подчеркнул Ага.

Версию о том, что зерно сюжета "Мертвых душ" зародилось благодаря предприимчивости бендерских чиновников, подтвердил корреспонденту Sputnik и известный пушкинист Виктор Кушниренко. Кроме того, он заметил, что корни идеи другого произведения Гоголя, пьесы "Ревизор", тоже связаны с Молдовой.

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Известно, что сюжет "Ревизора" также подсказал Пушкин. Не исключено, что вдохновил его на эту идею знакомый Пушкина Павел Петрович Тугой-Свиньин — русский писатель, журналист и редактор, художник, историк, собиратель русских древностей, первый издатель журнала "Отечественные записки" и, кстати, двоюродный дядя Михаила Лермонтова.

Свиньин был в Бессарабии в командировке, гостил, по словам Кушниренко, в доме известного молдавского литератора Константина Стамати, о чем последний рассказывал ссыльному Пушкину, с которым дружил.

Всего в Бессарабии Павел Свиньин пробыл около семи месяцев — с конца сентября 1815 года до апреля 1816 года, общаясь с самыми разными информантами и собирая материалы, чтобы затем составить "Описание Бессарабской области", — довольно ценный для современных историков документ. Считается, что Стамати сопровождал Свиньина в поездке по области и, возможно, сообщил ему много интересного из старинных преданий, традиций, фольклора нашей земли.

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Известный ученый, первый директор дома-музея Пушкина в Кишиневе Борис Трубецкой в своей книге "Пушкин в Молдавии" пишет, что "почести, которые были оказаны в Бессарабии скромному по чину (коллежский асессор) петербургскому чиновнику Павлу Свиньину, очевидно, вскружили ему, честолюбивому, голову, и он стал разыгрывать из себя видного петербургского сановника, облеченного большими полномочиями".

Сам Гоголь вспоминал, что прототипом Хлестакова в "Ревизоре" стал именно Свиньин, в итоге кем-то остановленный в своих подлогах. Известно также, что до знаменательного разговора между Николаем Васильевичем и Александром Сергеевичем последний, видимо, сам думал написать что-либо на сюжет о чиновнике-пройдохе, так как составил набросок плана будущего произведения. Там Пушкин сначала назвал главного героя также, как его реального прототипа — "Свиньин", а потом зачеркнул и написал "Криспин". Это имя героя известной в свое время комедии французского писателя Лесажа "Криспин, соперник своего господина", где изображен ловкий, смелый слуга, играющий роль своего господина.

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"Следует отметить, что такой же сюжет мы встречаем у Пушкина еще ранее, в прозаическом отрывке 1829 года: "В начале 1812 года полк наш стоял…", где, повествуя о времяпрепровождении офицеров полка, поэт пишет: "Всего чаще посещали мы дом городничего. Он был взяточник, балагур и хлебосол, жена его, свежая, веселая баба, большая охотница до виста, а дочь — стройная, меланхоличная девушка лет семнадцати, воспитанная на романах и бланманже"", — пишет Трубецкой.

Он же отмечает, что сюжет, схожий с "Ревизором", приводит другой гость Бессарабии, еще один представитель пушкинского круга — литератор и картограф Александр Вельтман. В его произведении "Неистовый Роланд" сумасшедшего актера Зарецкого городничий и другие чиновники принимают за генерал-губернатора. А в произведении Вельтмана "Саломея" мы видим, как авантюрист Дмитрицкий выдает себя за камердинера генерала от кавалерии. Ну чем не второй Хлестаков!

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© Sputnik.
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"Не свидетельствует ли это о том, что Вельтману, приехавшему в Бессарабию через три года после пребывания там Свиньина, тоже стал известен, как и Пушкину, случай с этим предприимчивым человеком?", — задается вопросом Трубецкой.

Конечно же, бродячие сюжеты нередки в литературе и кочуют они из-под пера одного творца в рукописи другого. Искусствоведы даже утверждают, что на всемирную литературу приходится всего-навсего семь сюжетов, которые испокон веку по-разному интерпретируются авторами. Что бы ни двигало Павлом Свиньиным, но его поступки дали почву для творчества сразу двум великим русским писателям. И, хотя один не подошел к реализации этого литературного замысла, второму удалось это с лихвой. И по сей день "Мертвые души" и "Ревизора" ставят во многих театрах мира, призывая к одному правдивому утверждению — "Классика — вечна!".

Именно к одному из этих шедевров литературы — "Мертвые души" Гоголя обратился замечательный режиссер Юрий Хармелин. И это не случайно, — классика всегда привлекает этого неугомонного творца театрального искусства. Конечно, как всегда, это будет особое личное прочтение пьесы. Хармелин всегда видит в классике то, что упускают другие. Попасть на этот спектакль — удача.

Тема:
Узнай Молдову! (207)

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Теги:
спектакль, театр, премьера, Ревизор, Мертвые души, фестиваль "Молдфест. Рампа. Ру", театр "С улицы Роз", Павел Свиньин, Павел Чичиков, Константин Стамати, Иван Липранди, Александр Вельтман, Михаил Лермонтов, Александр Пушкин, Молдова, Россия, Бендеры, Кишинев
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