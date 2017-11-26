Группа Zdob si Zdub двадцать два года назад совершила непоправимое

В ноябре 1995 года молдавский рок в буквальном смысле выпрыгнул на мировую арену

КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik, Ион Бурзум. Школьные приятели из городка Страшены еще не знали в 1995 году, что прославят Молдову на весь мир. Речь идет о группе Zdob si Zdub, именно в ноябре 1995 года выступление в Москве на фестивале экстремальной музыки "Учитесь плавать" стало началом их большого звездного пути.

Сцена знаменитой "Горбушки" (ДК им. Горбунова) оказалась для коллектива трамплином в мир удивительных приключений, музыкальных находок, и дикий океан шоу-бизнеса с его акулами. К счастью, Z&Z оказались последним не по зубам. Целые и нетронутые звездной болезнью, по сей день творят музыканты свои песни, в которых не дают исчезнуть молдавской речи.

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С 1994 года группа покорила сотни музыкальных фестивалей Европы и открывала шоу таких звезд как Red Hot Chili Peppers, Garbage, Rollins Band, Эмир Кустурица и Linkin Park.

А с чего все начиналось, смотрите в лонгриде Sputnik Молдова.

Молдове, как и во всем бывшем СССР, рок появился в середине 60-х годах прошлого века, и развивался несколько по иным законам, чем на Западе. Пионерами жанра в наших краях можно по праву считать ансамбль "Норок", который создал в 1965 году маэстро Михай Долган. Композиции коллектива приобрели свое неповторимое звучание, основанное на колорите народных молдавских мотивах, городской романтики и рок-н-рольных ходах. Но об этом — в нашей следующей музыкальной истории. Скоро в рубрике "Поющая Молдова".