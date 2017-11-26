"Челентано" из Молдовы заставил зрителей буквально рыдать от смеха

КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. Участники молдавской команды КВН "Стояновка" очень талантливо выступили на чемпионате юмора "Лига Смеха". В начале года их первый блин оказался очень даже смешным — ребята попали в финал. И вот осенью стало известно о новом успехе ребят. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что молдаване стали победителями третьего сезона "Лиги смеха", но мало кто в Молдове видел их выступление. Передача вышла на украинском канале "1+1" 24 ноября.

Именно эта пародия под странным названием "молдаванский Челентано" покорила строгое жюри. Зрители ушли из зала со слезами на глазах. От смеха. Хорошего просмотра.