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Кишинев. Арка на углу Александровской и Михайловской улиц (нынешние бульвар Штефана чел Маре и улица М. Эминеску).

Навсегда исчезнувшие архитектурные красоты Кишинева

© Photo: blog.oldchisinau.com
Культура
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Тема:
Узнай Молдову! (207)
62430

Разрушительное землетрясение 1940 года и военные действия в 1941 и 1944 навсегда изменили облик молдавской столицы.

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik, Сергей Цуркану. Привычный нам исторический центр Кишинева еще недавно выглядел совсем по-другому. Город больше напоминал Одессу или даже Бухарест, по крайней мере, не многим уступал архитектурным красотам этих городов. Середина ХХ века оказалась поистине несчастной не только для многих жителей мира, в связи с самой страшной войной и социальными катаклизмами, но и для облика молдавской столицы. 10 ноября 1940 года подземный толчок мощностью около 7.5 баллов сотряс около 80 тысяч квадратных километров территорий. В общей сложности погибло более 1000 человек. Это была первый удар по архитектуре Кишинева. Последующие два — военные действия 1941 и 1944 годов, которые окончательно "добили" исторический центр города — Кишинев лежал в руинах.

В данном материале хотелось бы вспомнить некоторые грандиозные, роскошные и просто красивые здания нашей столицы.

Епархиальный дом

Кишинев. Епархиальный дом
© Photo: oldchisinau.com
Кишинев. Епархиальный дом

Здание было освящено 18 декабря 1911 года и являлось на тот момент одним из крупнейших в Кишиневе. Первые этажи были отданы под магазины, а все остальное занимали различные отделы епархии. Здание сильно пострадало во время войны, но, по мнению экспертов, вполне могло было быть восстановлено. Однако его снесли и сейчас на его месте Площадь Великого Национального Собрания.

Епархиальное женское училище

Кишинев. Епархиальное училище
© Photo: oldchisinau.com
Кишинев. Епархиальное училище

Епархиальное Женское Училище — открылось в Кишиневе в 1864 году и являлось одним из самых престижных учебных заведений города. Училище было грандиозным — пожалуй, самым крупным в городе. Располагалось оно на холме напротив железнодорожного вокзала. При нем же была часовня и помещение для проживание учащихся. После войны здание пришло в упадок и в нем содержались военнопленные. На руинах училища был выстроен один из корпусов завода "Виброприбор".

Гостиница "Бристоль" или Пассаж

Кишинев. Гостиница Бристоль
© Photo: oldchisinau.com
Кишинев. Гостиница "Бристоль"

Помпезное и яркое строение находилось на главной улице Кишинева, справа от нынешнего ресторана быстрого питания McDonald's. Собственно, на месте самого фаст-фуда ранее была улочка — Полицейский переулок, перегороженная после войны. Тогда же, в конце 40-х, полуразрушенная гостинца "Бристоль" была снесена. И опять-таки — здание вполне можно было восстановить.

Дом Поляка

Кишинев. Дом Поляка
© oldchisinau.com
Кишинев. Дом Поляка

Это роскошное здание, практически примыкало к гостинице "Бристоль" и находилось напротив Примэрии, на месте нынешнего Главпочтамта. Изначально в здании располагался театр "Beau Monde", позже дом купил Гдаль (Машко) Абрамович Поляк. Во время войны здание было сильно разрушено.

Аптека Когана (Паутынского)

Кишинев. Аптека Когана (Паутынского)
© Photo: oldchisinau.com
Кишинев. Аптека Когана (Паутынского)

Очень красивое, небольшое здание находилось на углу нынешнего проспекта Штефан чел Маре и улицы Армянской, на "базарной" стороне. В здании традиционно размещалась аптека — изначально оно принадлежало Максимилиану Михайловичу Паутынскому, а позже Шимшону Когану, он был последним владельцем аптеки. Существуют фотографии руин аптеки в 1944 году.

Дом Шмаковой

Кишинев. Дом Шмаковой.
© Photo: oldchisinau.com
Кишинев. Дом Шмаковой.

Гостиница "Националь", известная также как Дом Шмаковой, — это еще одно монументальное здание молдавской столицы. Располагалось на углу нынешних Штефан чел Маре и Александри, на верхней чести проспекта. Сильно пострадало в конце войны, но, что интересно, было частично восстановлено, однако в очень упрощенном и примитивном виде. Желающие могут сравнить фотографию с нынешним зданием на этом месте и оценить, насколько качественно его восстановили.

В сегодняшнем материале была представлена лишь малая часть навсегда исчезнувших архитектурных красот нашей столицы. Если бы эти здания сохранились, город, наверняка, выглядел бы по-иному. Сейчас же одной главных задач городских властей и жителей Кишинева должно стать сохранение того немногого наследия старины, что осталось.

В статье частично использована информация сайта oldchisinau.com

 

Тема:
Узнай Молдову! (207)

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Теги:
архитектура, история, Молдова, Кишинев
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