Юрий Хармелин удостоен главной награды страны

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Президент Республики Молдова Игорь Додон удостоил государственных наград группу актеров Государственного драматического театра для молодежи "С улицы Роз", сообщил в соцсетях советник главы государства Корнелиу Попович.
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По его словам, это было сделано "в знак признания особых заслуг в развитии и продвижении театрального искусства, за значительный вклад в утверждение культурных ценностей и за высокое творческое мастерство".
Художественный руководитель и режиссер театра "С улицы Роз" Юрий Хармелин награжден высшей государственной наградой — Орденом Республики, актриса театра Мария Мадан орденом — "Gloria Muncii" (Трудовая слава), а актерам Василию Павленко и Александру Петрову присвоены звания заслуженных артистов.