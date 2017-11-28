Юрий Хармелин удостоен главной награды страны

Художественный руководитель и режиссер Государственного молодежного драматического театра "С улицы Роз" Юрий Хармелин удостоен Ордена Республики

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Президент Республики Молдова Игорь Додон удостоил государственных наград группу актеров Государственного драматического театра для молодежи "С улицы Роз", сообщил в соцсетях советник главы государства Корнелиу Попович.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Молдфест снова в Кишиневе - легендарный фестиваль состоится в декабре

Театр "С улицы Роз" до сих пор без здания — кто поможет >>>

По его словам, это было сделано "в знак признания особых заслуг в развитии и продвижении театрального искусства, за значительный вклад в утверждение культурных ценностей и за высокое творческое мастерство".

Художественный руководитель и режиссер театра "С улицы Роз" Юрий Хармелин награжден высшей государственной наградой — Орденом Республики, актриса театра Мария Мадан орденом — "Gloria Muncii" (Трудовая слава), а актерам Василию Павленко и Александру Петрову присвоены звания заслуженных артистов.