Новый рекорд Carlas Dreams: без скандала не обошлось

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik, Ион Бурзум. Загадочная группа из Молдовы Carlas Dreams, музыканты которой загримировали свои лица до неузнаваемости, выпустила два клипа в течение нескольких часов, поставив таким образом своеобразный рекорд. Ролики размещены на официальных страничках в социальных сетях и стремительно набирают просмотры.

Поклонники группы шутят: если раньше их кумиры выпускали новые клипы раз в месяц, а потом пропадали на полгода, то теперь они словно "пекут горячие пирожки". Причем, считают фанаты, музыканты уже начали повторяться — последние видео похожи как братья-близнецы. Впрочем, вопросы свои поклонники Carlas Dreams адресовали режиссеру, который снимал эти клипы.

Реплики в соцсетях по поводу новых клипов CDS

В понедельник, 27 ноября, Carlas Dreams выложили клипы на песню Inima — "Сердце" (песня записана совместно с румынской певицей Delia) и Animal de Prada — "Хищное животное".

Именно последняя работа вызвала много споров в соцсетях. Фанаты удивлялись, что на съемках были использованы те же декорации, что и в ролике на песню Formula Apei — "Формула воды" (клип вышел на прошлой неделе). Хотя, не исключено, что режиссер и музыканты нарочно проделали такую работу, заложив особый смысл в свое общее творение.