Известный молдавский режиссер перевоплотился в Ленина

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Известный молдавский режиссер и актер Игорь Чирков предстал в образе первого руководителя советской России — Владимира Ильича Ленина.

Фотографии, где Чирков запечатлен в образе вождя русской революции, размещены в соцсети facebook. Очевидно, что речь идет о киносъемках. На одной из фотографий — известный молдавский шоумен Павел Дуганов, тоже в костюме того времени.

Есть на снимках и "Троцкий", и "Крупская", и революционные матросы Балтфлота. А на одном из фото показан паровоз, установленный на железнодорожном вокзале Кишинева.

Что же это за съемки, Игорь? Расскажите — нам тоже интересно! Тем более, что в образе Ильича Вы смотритесь очень органично.

Напомним, что недавно Игорь Чирков снял первый в нашей стране буктрейлер по повести Пушкина "Капитанская дочка" >>>