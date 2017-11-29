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Масонский дом в Кишиневе

Масонские тайны, или как "мировая закулиса" развернулась в Кишиневе

© Sputnik/ Николай Костыркин
Культура
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Николай Костыркин
Тема:
Узнай Молдову! (207)
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Корреспондент Sputnik Молдова предлагает читателям сайта краткий экскурс в историю одного из знаменитейших периодов молдавского масонства

Большие изменения в мировой политике породили новую волну конспирологических теорий о "мировом правительстве", "масонском заговоре" и прочих расхожих домыслах и пересудах, так популярных у мистически настроенного обывателя.

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рис. с сайта bolgrad.od.ua
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А вот о настоящих масонах, которые имели непосредственное отношение к Молдове, вспоминают редко, хотя это тоже часть нашего прошлого.

Не будем углубляться здесь в вопрос, кто такие масоны, откуда они взялись и чего хотят, но коснемся ряда известных и не очень персоналий, которые входили в организации, именуемые масонскими ложами. А так как спектр вопроса весьма обширен, то затронем пока что лишь один регион и период — Бессарабию начала XIX века.

Овидий 25

Сперва об общеизвестном — о "нашем всем". Жизнь Александра Сергеевича Пушкина и история бессарабского масонства наложились друг на друга, переплелись и сформировали общий пласт прошлого этого региона. Будучи в южной ссылке, Пушкин был принят в масонскую ложу "Овидий" № 25. Поэт охотно принял это предложение, тем более что инициатива исходила от покровителя Пушкина в период южной ссылки — наместника Бессарабской области Ивана Никитича Инзова, тоже масона.

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Ложа получила свое название в честь древнеримского поэта, отбывавшего ссылку на берегах Черного моря. 25 — это порядковый номер. Подготовка к открытию масонского объединения в Кишиневе началась весной 1821 года под покровительством Великой ложи "Астрея" в Петербурге.

Тайна имущества ложи

Ложа "Овидий" была торжественно открыта 7 июля 1821 года. Ее главой стал генерал-майор Павел Пущин. Однако ряд руководителей "Астреи" относились весьма скептически к учреждению братства "вольных каменщиков" в Кишиневе, и "Овидий-25" получил патент о своем создании только 7 октября 1821 года.

Пушкин вступил в ложу в мае 1821 года и, как свидетельствуют некоторые источники, сыграл там немаловажную роль.

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Но ложе "Овидий", равно как и всему масонству, официально существовать в России оставалось на тот момент всего лишь год — до издания императорского указа "о запрещении масонских лож и всяких тайных обществ". Молдавский историк масонства Руслан Шевченко пишет, что все началось с распоряжения Инзову из Петербурга — узнать, действуют ли тайные сообщества в Кишиневе и Измаиле. Масон Инзов доложил, что таковых организаций на вверенной ему территории нет, но в столице ему не поверили.

Есть сведения, что, когда из Петербурга в Бессарабию была направлена проверка, Пущин спрятал имущество организации в своем доме, а затем передал все Пушкину. Тот вывез реликвии и другие ценности из Кишинева в Михайловское. Но дальнейшая судьба этих вещей неизвестна по сей день.

Подвал таинственного дома

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архив Андрея Нестерюка
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Владельцем дома, в подвале которого собиралась ложа, был Михалаке Кацика, грек из родовитой семьи, переехавшей жить в Молдову в 1804 году. В этот период Кацика был сборщиком налогов, а, дослужившись до чина берегового капитана, в 1826 году вышел в отставку. Точно никто не знает, состоял ли он в ложе, но не исключено, что подвал он предоставлял братьям-каменщикам не бесплатно, а брал деньги за его аренду.

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Кстати, дом этот сохранился и недавно был отреставрирован, а сегодня начата его частичная реконструкция. Там теперь располагается городская библиотека.

Сохранился курьезный рассказ, связанный с подвалом дома Кацики и масонами. В ритуал посвящения в ложу входила, — и у большинства лож прошлого и современности входит до сих пор, — имитация неофита, включающая его ритуальную смерть. В условиях ложи "Овидий" роль "места небытия" перед "возрождением в новом качестве", брата-масона и играл этот самый подвал, вход в который со стороны улицы был тогда и остался доселе. В подвал из жилой части дома посвящаемого выводили с завязанными глазами и связанными руками — это было частью ритуала инициации.

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Знакомый Пушкина по Бессарабии, военный разведчик и сотрудник тайной полиции Иван Липранди пишет, что в ложу "Овидий" решили принять болгарского архимандрита Ефрема.

И вот однажды средь бела дня этого высокопоставленного священнослужителя, который незадолго до этого подъехал к дому Кацики, выводят в дверь в путах, с повязкой на глазах и ведут в подвал. Здание от небольшой площади отделяет ограда, но через нее толпящиеся по своему обыкновению в большом количестве местные болгары и бежавшие в Россию гетеристы (участники антиосманского восстания на Балканах — ред.) узнают своего настоятеля. А дверь в подвал за ним и двумя масонами уже закрывается! Памятуя, — благодаря народной молве, — о том, что в этом доме творится "судилище диавольское", люди бросаются на помощь архимандриту, выламывают дверь и выводят "спасенного" священнослужителя. Причем, тут же каждый спаситель бросился просить у святого отца благословение: набожными были все. Уже вечером того же дня о происшествии знал весь город…

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Начальник ложи и другие

Генерал-майор Павел Пущин, один из основателей и лидер ложи "Овидий" — участник Отечественной войны 1812 года и Зарубежного похода в Европу, кавалер многих орденов. В период после разгрома Наполеона был на хорошем счету у будущего автора первых Конституций Молдовы и Валахии Павла Киселева, тогда — начштаба второй армии. После роспуска ложи в Кишиневе участвовал в подавлении Польского восстания.

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Если исходить из приведенного историком Станиславом Церной списка первых членов ложи "Овидий", то должность Пущина звучала по-французски vénérable — начальник.

Этот список датируется 10 октября 1821 года. Он был направлен в Санкт-Петербург, в Великую ложу "Астрея". Согласно документу, вторым по старшинству, — surveillant, первым надзирателем, — являлся барон Карл Шамбоно, бывший офицер французской службы. Второй надзиратель — швейцарский естествоиспытатель Луи-Венсан Тардан, впоследствии учредитель колонии Шабо.

Писатель Иван Бранкович носил звание "вития", оратор, а адвокат Петр Флеристал был секретарем ложи. Казначеем (aumonier) тайного общества являлся генерал-майор Сергей Тучков, основатель города Тучкова (до того момента и ныне — Измаил). Доктор медицины Рафаэль Гирлянда стал церемониймейстером (maitre des cérémonies) ложи.

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В числе других членов кишиневского сообщества масонов были майор Михаил Максимович, бывший полковник, испанский эмигрант Луи Треска, боярин Мануэль Бернардо, подполковник, в будущем — комендант аккерманской крепости Перт Кюрто, купец Матвей Драгушевич и подполковник Яков Бароцци.

Почти каждый из них заслуживает отдельного текста, по крайней мере, о бессарабском периоде жизни. Но не везде сведения точны, а кое-где их, увы, и вовсе нет.

Но что же с наименованием ступеней посвящения, так называемых градусах в ложе "Овидий"? Ведь в направленном в Петербург списке основатели ложи "Овидий-25" записали только "административные" должности, а свои степени посвящения предпочли скрыть даже от старших братьев.

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Хотя, если верить различным сведениям о "вольных каменщиках", то градусы посвящения конкретных братьев не разглашались ни в какой корреспонденции. Тем более, что любой член общества мог подняться на более высокую ступень, и не на одну.

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Но недаром масоны с разных концов мира до сих пор узнают о внутреннем статусе друг друга по кодовым фразам и рукопожатиям. И неслучайно друг Пушкина литератор и историк князь Петр Вяземcкий во время похорон поэта положил ему в гроб белую масонскую перчатку.

Подготовлено на основе материалов, находящихся в открытом доступе.

Тема:
Узнай Молдову! (207)

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Теги:
ложа, масоны, Ложа "Овидий", Иван Липранди, Павел Пущин, Иван Инзов, Александр Пушкин, Бессарабия, Молдова, Россия, Кишинев, Общество
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