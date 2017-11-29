Как предполагаемые предки молдаван стали героями комиксов

В престижную сферу массового искусства вошли представители древнего народа, которые жили и на территории современной Молдовы

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. В Сети появилась промо-иллюстрация к рисованным комиксам о гето-даках.

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Картинку выложил в соцсети представитель реконструкторского движения "Гето-даки из Молдовы", который значится в интернете под псевдонимом Zurasieo Tarabostes.

"Графическая иллюстрация к книге героических комиксов", — стоит подпись под иллюстрацией.

На рисунке изображен тарабост — знатный мужчина у гето-даков. Он облачен в кольчато-пластинчатый доспех и волчью шкуру, держит в одной руке кривой дакийский меч с длинной рукоятью, а в другой — отрубленную голову противника, очевидно, римлянина.

Стоит герой на груде из тел воинов, откуда в частности торчит штандарт с латинскими бурками SPQR — эта надпись фигурирует на многих штандартах в Древнем Риме.

Фракийские племена гетов и даков проживали на обоих берегах среднего и преимущественно нижнего Дуная. Крайним восточным районом распространения гетских племен была территория современной Республики Молдова, где они жили предположительно с конца VI века до н. э. В средние века считалось, что геты и готы были одним и тем же народом.

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По мнению Юстина, даки были потомками гетов. Некоторые историки считают, что в III веке нашей эры даки потеряли свою этническую идентичность в результате Великого переселения народов.