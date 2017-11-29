12:22 29 Ноября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 2°C
Прямой эфир
Поиск
LIVE:
Улица Льва Толстого в Кишиневе, старинное фото

Кто и как управлял Кишиневом 200 лет назад

© Photo: locals.md
Культура
Получить короткую ссылку
Тема:
Легенды старого Кишинева (86)
32240

Кто и как управлял Кишиневом 200 лет назад, рассказал директор Агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ

Николай Костыркин, Sputnik Молдова

Интересную запись оставил в соцсетях директор Национального агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ, который постоянно работает в архивах, изучая историю нашего края.

"В 1817 году Кишиневом руководили лишь пять чиновников. Не было никакого коммунального хозяйства. Полицейский был один на весь город и всех его жителей. В 1817 году учреждается городская администрация из пяти членов из числа многочисленных национальностей, живших в Кишиневе. Во главе стоял "примар", молдавской службы капитан Ангел Ноур", — написал Штефэницэ.

Из открытых источников мы знаем, что Ангел Ноур родился в семье молдавских мелкопоместных дворян, участвовал в Русско-турецкой войне 1806-1812 годов на стороне Российский империи, дослужился до звания капитана.

Кишиневский государственный театр оперы и балета
© Sputnik/ Хворов
"О Кишиневе я вздохнул..." - сравните 1972-й с 2017-м

Как тайна трости атлета Ивана Заикина раскрылась в Израиле >>>

Городским головой Кишинева Ноур стал в результате выборов. Проходили они весьма необычно для современного общества, но принцип этот был вполне оправдан для кишиневцев того времени. На сходках в молдавском, русском, болгарском, греческом и еврейском обществах города были избраны по одному представителю в совет столицы края.

При поддержке первого предводителя дворянства Бессарабии Дмитрия Рышкану и губернатора Бессарабской области Скарлата Стурдзы Ноур активно занимался благоустройством Кишинёва, который получил статус города в 1812 году. В течение 1818-1819 годов в Кишиневе открываются первые развлекательные заведения — городское казино и ресторан "Зеленый трактир" (Hanul verde), а в центре города строятся первые большие особняки. Жаль, что большинство из них не дожили до наших дней, а те, что остались, чаще всего приходят в негодность из-за безразличия одних и алчности других "сильных мира сего".

Тема:
Легенды старого Кишинева (86)

По теме

Узнай место в Кишиневе по старой фотографии
"Бывший наш" рисует старый Кишинев и пишет о нем фантастику
Сколько лет Кишиневу на самом деле - новые факты и подробности
Здание-фантом: "Красной мельницы" в Кишиневе юридически не существует
Теги:
Ангел Ноур, Ион Штефэницэ, Кишинев, Культура и искусство
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Биржа труда
    Безработные годы

    Латгалия остается регионом с самым высоким уровнем безработицы в Латвии: многие местные жители не могут трудоустроиться годами.

  • Площадь Лукишкес в Вильнюсе после реконструкции
    "Запретный" бункер

    Минкульт Литвы забраковал проект памятника в виде бункера, посвященного "партизанам", которыми считаются "лесные братья".

  • Киберучения
    Кибернетическая коалиция

    В эстонском Тарту начались самые масштабные учения киберзащиты военного управления НАТО Cyber Coalition с участием свыше 700 экспертов.

  • Самолет Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева
    Официальный визит

    Начинается визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Минск: казахстанский лидер пробудет в Беларуси два дня и примет участие в бизнес-форуме.

  • Телевизионная камера прямой трансляции ПТС
    Это успех!

    Фильм грузинского режиссера Мариам Хачвани "Деде" о любви сванской девушки стал призером на ХХХ юбилейных встречах кинематографистов в Каннах.

  • Пресс-конференции делегации Абхазии в Италии
    Мост сближения

    В Италии открылось диппредставительство Абхазии: оно не будет иметь классических функций, так как пока не аккредитовано в стране пребывания.

  • Азербайджанский Технологический Университет
    Экзамен для мигранта

    С 2018 года в Гянджинском технологическом университете начнут проводить экзамены по русскому языку для азербайджанских мигрантов, уезжающих в Россию.

  • Контрольно-пропускной пункт (КПП)
    Зона свободы

    Стали известны сроки начала работы свободной экономической зоны на армяно-иранской границе – ее откроют 15 декабря.

  • Хакер
    Это сделал я!

    Уроженец Казахстана, получивший гражданство Канады, Карим Баратов признался во взломе 11 тысяч аккаунтов Yahoo.

  • Архивное фото президента Сооронбая Жээнбекова
    Президентский вояж

    Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков отправился в свою первую рабочую поездку: он встретится с Владимиром Путиным в Москве, затем посетит Минск.

  • Счетчики электроэнергии, архивное фото
    Слишком дешево

    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предлагает властям Таджикистана постепенно повышать тарифы на электричество.

  • Погрузка хлопка
    Хлопковая ревизия

    В Узбекистане создан холдинг, объединивший предприятия по сбору, переработке и экспорту хлопка: мера призвана повысить производительность "белого золота".

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Буддистский монах напротив рождественской декорации в Токио
Новый год 2018 и Рождество: как готовятся в разных странах
Посол России представил книгу о праздновании Победы в Молдове
Посол России представил книгу о праздновании Победы в Молдове
Эволюция автомобилей АвтоВАЗа
АвтоВАЗ - эволюция автомобилей и модельный ряд

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться