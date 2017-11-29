Кто и как управлял Кишиневом 200 лет назад, рассказал директор Агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ

Николай Костыркин, Sputnik Молдова

Интересную запись оставил в соцсетях директор Национального агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ, который постоянно работает в архивах, изучая историю нашего края.

"В 1817 году Кишиневом руководили лишь пять чиновников. Не было никакого коммунального хозяйства. Полицейский был один на весь город и всех его жителей. В 1817 году учреждается городская администрация из пяти членов из числа многочисленных национальностей, живших в Кишиневе. Во главе стоял "примар", молдавской службы капитан Ангел Ноур", — написал Штефэницэ.

Из открытых источников мы знаем, что Ангел Ноур родился в семье молдавских мелкопоместных дворян, участвовал в Русско-турецкой войне 1806-1812 годов на стороне Российский империи, дослужился до звания капитана.

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Городским головой Кишинева Ноур стал в результате выборов. Проходили они весьма необычно для современного общества, но принцип этот был вполне оправдан для кишиневцев того времени. На сходках в молдавском, русском, болгарском, греческом и еврейском обществах города были избраны по одному представителю в совет столицы края.

При поддержке первого предводителя дворянства Бессарабии Дмитрия Рышкану и губернатора Бессарабской области Скарлата Стурдзы Ноур активно занимался благоустройством Кишинёва, который получил статус города в 1812 году. В течение 1818-1819 годов в Кишиневе открываются первые развлекательные заведения — городское казино и ресторан "Зеленый трактир" (Hanul verde), а в центре города строятся первые большие особняки. Жаль, что большинство из них не дожили до наших дней, а те, что остались, чаще всего приходят в негодность из-за безразличия одних и алчности других "сильных мира сего".