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Алла Парфентьева

Как вышивка бисером меняет жизнь, лечит и помогает заработать

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Культура
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В Молдове все больше женщин увлекаются рукоделием. Были времена, когда народные промыслы были важной частью культуры в Молдове, а секреты искусства и узоры вышивок передавались из поколения в поколение

Нику Гончар, Sputnik Молдова

Сегодня традиции, идущие из глубины веков, возрождаются в новом облике. Как рукоделие лечит стрессы с помощью арт-терапии, и можно ли превратить красивое хобби в источник серьезного дохода — об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказала доктор экономических наук Алла Парфентьева.

Да, в наших краях до сих пор сохранилось легкомысленное отношение к рукоделию как к несерьезному занятию — дамское хобби, не более того.

А между тем, по итогам 2017 года в одной только Германии оборот индустрии рукоделия, по ожиданиям экспертов, превысит 1,2 миллиарда (!) евро. Да, вы правильно поняли, это те самые салфеточки-вышивания-плетения. И если вспомнить сложности, с которыми кабинет министров Молдовы добивался получения от МВФ очередного транша кредита в 22 миллиона долларов, то невольно подумаешь — может, предложить министрам хорошую идею? Не дать ли им в руки пяльца для вышивания крестиком?

Как наука сочетается с искусством

Удивительно, как преображается дом, украшенный произведениями искусства. В гостях у Аллы Васильевны Парфентьевой вы чувствуете себя, как на экскурсии в художественном музее. Причем одновременно в Лувре, Дрезденской галерее, Третьяковке и еще десятке других выставочных залов многих стран мира.

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Алла Васильевна показывает нам вышитую бисером репродукцию знаменитой картины Густава Климта "Поцелуй", оригинал которой выставлен в галерее Бельведер, в Вене: "Климта я вышивала полгода. По два часа в день, это все, что я могла себе позволить по вечерам. Подбирая бисер для этой картины, я меняла набор цветов четыре раза. Бисер мне помогали подбирать специалисты, я работаю с очень хорошими профессионалами. И стремилась достигнуть максимального сходства".

В Молдове героиня нашего рассказа известна в области, никак не связанной с рукоделием. Доктор экономических наук, автор книг и учебников, преподаватель в области управления бизнесом, Алла Парфентьева прежде всего ученый, конференциар кафедры Академии экономических знаний Молдовы. Вышивание бисером стало ее увлечением всего несколько лет назад. И за это время в домашней коллекции накопился уже не один десяток работ.

Работы Аллы Васильевны украшают жизнь не только кишиневцев. Ее работы есть в Италии, где трудятся уроженцы Молдовы. Несколько картин уехали во Францию, в Германию, в Азербайджан. "Очень много вышитых картин уже ушли из этого дома, к родственникам и знакомым. Остались самые любимые", — говорит наша собеседница.

Как сбываются мечты о творчестве

Как началось это увлечение? "Пришло время, когда я поняла, что хочу выразить себя не только в научной работе, но и в искусстве — рассказывает Алла Парфентьева. — Мы с мужем побывали во многих крупных музеях, в парижском Лувре, в музее Ван Гога в Амстердаме, в Вене в замке Бельведер. И это навело меня на мысль попробовать свои силы в творчестве. Об этом я мечтала всю жизнь".

Наверное, правильно говорят, что не только человек выбирает искусство, но и искусство выбирает человека.

"Раньше я думала, что когда выйду на пенсию, то буду вышивать нитками. Но когда я увидела бисер, то была очарована, — признается Алла Васильевна. — Вышивка бисером и лентами — это безграничные вариации текстуры и цвета".

С тех пор, как три года назад была закончена первая вышивка, — картинка с ангелом в подарок внуку, пройден большой путь. "Начиная с простых основ и шаблонов, я перешла к более серьезным картинам, — говорит хозяйка дома. — Одна из моих любимых — репродукция "Шоколадницы" Жана-Этьена Лиотара из Дрезденской галереи. У меня особый интерес к Ван Гогу — его работам "Дорога с кипарисами", "Звездное небо".

Алла Парфентьева
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Алла Парфентьева

Почему вышивку лентами назвали "королевским искусством"

К вышивке лентами Алла Парфентьева пришла, уже став опытным мастером в вышивании бисером. Эту технику в XVIII веке называли "королевской", — когда король Франции Людовик XIV ввел моду на украшение одежды лентами и бисером, и он лично вышивал свою одежду и обувь.

Образцы моды тех времен хранятся в парижском Версале. "Прошли столетия, но ленты остались нетронутыми, они так же "горят" и всё так же прекрасны", — делится впечатлениями Алла Васильевна. Сегодня это вновь очень модно. Ленты придают вышивке объем, выпуклость и яркость. И если бисерные работы требуют особой подсветки, то ленты "пламенеют" даже в полутемном помещении".

Особенно хороши ленты при вышивке цветочных натюрмортов. Лепестки, действительно, выглядят совершенно живыми, а игра света и тени дарит картинам невероятное очарование — цветы словно сверкают изнутри. Признаемся, что фотографии не способны передать и десятой части этой красоты.

Вышивка лентами и бисером придает картинам объем и особенное очарование.
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Вышивка лентами и бисером придает картинам объем и особенное очарование.

Можно ли заработать на вышивке бисером в Молдове?

Нет ничего удивительного, что на ведущих интернет-рынках, специализирующихся на предметах рукоделия, таких, как Etsy, например, цены на вышитые бисером и лентами картины могут составлять сотни, а иногда и тысячи евро. В бутиках, модных магазинах в европейских столицах и в мегаполисах США цены еще выше. Рукоделие, любая ручная работа ценятся чрезвычайно высоко в нашу эпоху машинной цивилизации и массового производства.

Если вы пробежитесь по страницам интернет-магазинов, то увидите, что авторы из России, Украины, Белоруссии прочно закрепились на рынке и широко представлены на торговых веб-площадках. А вот мастерицы из Молдовы там встречаются крайне редко.

Почему же? Закончились у нас рукодельницы, или просто наши женщины не верят, что их увлечения могут принести серьезный заработок? Может ли рукоделие стать бизнесом в Молдове?

"Конечно, может, — считает Алла Парфентьева. — У нас сегодня очень много женщин занимается вышивкой бисером. Материалы доступны абсолютно всем, а выбор эскизов огромен. Но реализовать свои работы могут лишь немногие. У нас просто нет площадок, доступных для всех, куда женщина могла бы принести свою работу, пообщаться со специалистом, определиться с ценой и выставить её на продажу".

Немногочисленные сувенирные и антикварные бутики, расположенные в Кишиневе, ориентируются на совершенно иную бизнес-модель, не рассчитаны на массового покупателя и погоды не делают. А потенциал у этого рынка есть, и спрос чувствуется.

"Мы видим, что работы молдавских мастеров выставлены в магазинах, в ресторанах и кафе. Посетители хотят приобрести эти работы, но им не всегда могут дать адрес мастера, или просто не хотят, — говорит Алла Парфентьева. — Кто-то пытается продавать свои работы через Фейсбук, но умеют это не все, а обучать людей некому".

Молдова теряет миллионы, не замечая народных мастеров

Народные промыслы, так ценившиеся в XIX веке, стали, увы, в нашей стране восприниматься как поделки. Зато мазня самозванцев, "подражающих" гениям, занимает стены во многих домах.

И здесь нам есть, чему поучиться у европейцев, где предприятия малого и среднего бизнеса, представленные на рынке индустрии рукоделия, создают десятки тысяч рабочих мест, а их продукцию расхватывают туристы и люди, понимающие в красоте.

"Заработок на рукоделии мог бы поддержать любого человека, и не только женщин, учитывая, какие экономические трудности переживают у нас люди, — считает Алла Парфентьева. — Известно, что в европейских странах очень высоко ценятся такие работы. Речь не только о вышивании, но и о керамике, изделиях из дерева и металла, обо всем спектре традиционного народного творчества".

Действительно, ведь индустрия рукоделия — это производство материалов, художественные студии, журналы и вебсайты, торговые площадки и аукционы, бутики и магазины, туристические маршруты, реклама и маркетинг. Чрезвычайно обширная нива, которая остается в Молдове абсолютно невозделанной.

А уж казалось бы, кому как не нам, на этом зарабатывать, в стране с замечательными традиционными ремёслами и богатой сельской культурой. Но что мы имеем? Убогий "пятачок" с лотками в Кишиневе, между театром имени Эминеску и Органным залом, с капителями, выкрашенными в чудовищный зеленый цвет?

Простите, но невозможно поверить, что творческий потенциал молдавского народа ограничен торговлей орденами, картинами из разряда "подходи, не скупись, покупай живопИсь" — и ни с того, ни с сего — матрешками. Ах да, и еще шапки-ушанки а-ля СССР — глядишь, и поведётся заезжий иностранец.

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    Арт-терапия — лечение искусством — получает все большее распространение
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    Даже простые рисунки преображаются после вышивки.
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© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Арт-терапия — лечение искусством — получает все большее распространение

Арт-терапия — это здоровье и долголетие

Вышивание — это не только искусство и не только потенциальный бизнес, но и замечательный способ психологической разгрузки, лечения, избавления от стрессов и продления творческого долголетия.

"Думаю, ближе к 50 годам каждый может включить в свою жизнь элемент творчества, — считает Алла Парфентьева. — Арт-терапия помогает оставаться активным человеком, помогает не болеть, долго жить и не зарабатывать себе Альцгеймера", — улыбается она.

Арт-терапия — лечение искусством — получает все большее распространение в последние годы.

"Сегодня многие ученые и врачи говорят, что во время вышивания, рисования, лепки, работают оба полушария головного мозга — и левое, которое отвечает за творчество, и правое, которое отвечает за моторику. Если человек занимается творчеством, это позволяет постоянно работать головному мозгу и особенно это важно для людей 50 и более лет", — рассказывает Алла Васильевна.

"Творчество, музыка, искусство украшают нашу жизнь, позволяют вносить красоту, задевают особые струны души. И я всегда сочетаю вышивание с музыкой. Музыка мне очень здорово помогает".

Верьте в себя и не экономьте на обучении

Что можно посоветовать людям, которые не решаются проявить себя в творчестве? Важно не оставлять усилий, убеждена Алла Парфентьева.

"Необходимо искать то, что помогло бы вам выразить свою душу. Ни в коем случае не расстраиваться, если что-то не получается. И не экономьте деньги на курсы, учитесь новому, тому что открывает перед вами широкие перспективы.

У нас очень тяжелое время, за окном много всяких страстей, связанных с политикой, с экономикой. Но когда человек видит красоту, это помогает быть здоровым и оставаться добрыми друг к другу".

Правы были философы — всё возвращается на круги своя. И наверное, так заложено Богом, что люди возвращаются к своим корням в нелегкие дни испытаний, стремясь вернуть полноту своему бытию, и понимая, что народное счастье нельзя занять у других народов, как бы цивилизованы они ни были. Счастье можно построить и на своей земле, своими руками. Верьте в свой народ, в свою самобытность. Не позволяйте вбивать в вашу душу чужие комплексы.

Теги:
вышивка, Алла Парфентьева, Молдова
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