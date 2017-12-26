Молдавский след Михаила Боярского

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. Народный артист России, д'Артаньян всея СССР Михаил Боярский отмечает во вторник, 26 декабря, свое 68-летие.

© Sputnik/ Екатерина Чеснокова Фильмы, где позитивно представили Молдову

Две работы знаменитого артиста связаны с Молдовой. Одна — на заре его карьеры, другая — недавняя.

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В первом случае, как многие помнят, речь идет о фильме Василия Паскару "Мосты", где Боярскому досталась отрицательная роль — сельского парня Гицэ, который в годы фашистской оккупации Молдовы становится пособником гитлеровских палачей.

Этот фильм стал третьей по счету кинематографической работой Боярского. Он вышел на экраны в 1974 году. Картина повествует о жизни молдавского села на протяжении нескольких десятилетий — румынская оккупация межвоенного периода, присоединение Бессарабии к СССР, Великая Отечественная война, освобождение края и его возрождение.

Боярского режиссер Василий Паскару выбрал на главную роль из-за того, что питерский актер очень был похож на молдаванина. Недаром после выхода картины вся женская половина Молдовы просто влюбилась в молодого артиста.

Фильм "Мосты" был создан на основе одноимённого романа классика молдавской литературы Иона Чобану. Съемки проходили в Страшенах и Леушенах. Боярский признавался, что в тот период обожал ходить больше в молдавских национальных костюмах, то есть, в экранных костюмах, чем в собственной одежде.

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"Мы заходили почти в каждый дом, и нас угощали вином, ели мититеи… И самое главное, что все здоровались, что меня потрясло! Я был первый раз в Молдавии, и на всех улицах со всеми — "Здравствуйте!", "Бунэ зиуа!". Угощали вином. Это потрясающе! Такой колорит! Мое сердце с той поры всегда было расположено к молдаванам. Как ни странно, я больше похож на молдаванина, чем даже сами молдаване!", — рассказывал Боярский.

А в 2011 году актеру довелось снова примерить на себя экранный образ нашего соотечественника, на этот раз знаменитой личности — господаря и ученого Дмитрия Кантемира в сериале "Петр Первый. Завещание". За участие в этом кинопроекте Михаил Сергеевич и его дочь Елизавета Боярская, исполнившая роль Марии Кантемир, был награждены молдавским Орденом Почета в знак высокого признания особых заслуг в развитии молдо-российского сотрудничества в области культуры и за талантливое воплощение художественных образов известных исторических личностей молдавского происхождения.

"Эта награда означает, что наши взаимоотношения остались прежними, добрыми, хорошими, тем более, что награды удостоилась моя дочь, что мне вдвойне приятно", — заявил Боярский журналистам.

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Тогда, семь лет назад, пресса писала, что Боярский внешне оказался очень похож на Кантемира, насколько можно судить по портретам господаря. А сам Михаил Сергеевич пошутил: "У меня роль не такая большая, надеюсь, я своим появлением фильм не испорчу". Не испортил — украсил, и даже очень!

По материалам из открытых источников