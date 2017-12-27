Почетных званий и наград Молдовы удостоены артисты с обоих берегов Днестра - актеры театров "С улицы Роз", имени Чехова, имени Аронецкой, имени Петричейку-Хаджеу и другие

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон пописал указ о награждении и присуждении почетных званий ряду театральных деятелей страны.

Это решение приурочено к Национальному дню актера.

Орден Трудовой славы присужден оперному певцу Анатолию Арче, члену Союза театральных деятелей Клавдии Осадчей и актеру театра имени Надежды Аронецкой в Тирасполе Игорю Тарану.

Звание Народного артиста получили актер и режиссер кишиневского театра имени Алексея Матеевича — Николае Желеску, актеры Национального театра имени Эжена Ионеско Алла Вуткарэу и Андрей Сокиркэ.

Звание Мастер искусств получили член Союза театральных деятелей Лучия Галак и актер кагульского Республиканского театра имени Богдана Петричейку-Хаждеу Георге Мындру.

Звания Заслуженного артиста удостоены 10 человек, в том числе актриса Государственного молодежного драматического театра "С улицы Роз" Ольга Савельева, актриса Государственного русского драматического театра имени Антона Чехова Руслана Гончарова, режиссер театра имени Аронецкой Дмитрий Ахмадиев и актеры этого театра Людмила Тульчинская, Ион Фурникэ, Наталия Галатонова и Ольга Чекан.