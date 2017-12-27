Это чудо Вам к новому году готовит Алла Парфентьева

Нику Гончар, Sputnik Молдова

О ее творчестве мы рассказали в статье "Как вышивка бисером меняет жизнь, лечит и помогает заработать". В канун новогодних праздников мы позвонили Алле Васильевне, чтобы узнать, чем завершился ее творческий год и поинтересоваться планами на год 2018-й. И убедились, что чувство прекрасного не изменяет нашей собеседнице даже в стиле оформления новогодней ёлки.

"В грядущем году Желтой Собаки ёлка должна быть украшена в желтых, оранжевых и красных тонах, — рассказала Алла Парфентьева. — Эти же цвета будут актуальны и в одежде для встречи Нового года, и при оформлении праздничного стола. Не забудьте про гранаты, красными зернами можно украсить блюда. Мандарины и апельсины можно разложить по всей квартире, ведь желтые и оранжевые цвета поднимают настроение, не говоря уже о замечальном аромате".

Выбор подарков для родных и близких — одна из самых ответственных задач во время зимних праздников. Традиционно Алла Васильевна радует родственников и друзей символами наступающего года по восточному календарю — сувенирами из фарфора и керамики, а также красивыми календарями.

Помогает при подготовке подарков и искусство вышивки. "Например, в этом году я видела основу для изготовления елочного шара, на котором бисером вышивается собака. Рисунок вышивают с обеих сторон, затем они соединяются, внутрь помещается ткань и получается замечательный шар для елки. Сувениры, выполненные своими руками, очень нравятся и долго хранятся, напоминая об авторе", — говорит наша собеседница.

Вышивка бисером, натюрморт. Автор - Алла Парфентьева

Творческий год Алла Парфентьева завершила двумя работами, которые потребовали много труда и усилий. Это бисерная вышивка натюрморта с лимонами, апельсинами и гжельскими чашками, а также вышивка картины известного швейцарского художника XVIII века Жана-Этьена Лиотара "Шоколадница". "Оригинал этой картины, наряду с "Сикстинской мадонной" Рафаэля находится среди шедевров Дрезденской картинной галереи.

© Sputnik / Miroslav Rotari Алла Парфентьева

"В новом году я планирую вышить картину австрийского художника Густава Климта, работающего в стиле модерн, она называется " Портрет Адели Блох-Бауэр", — рассказала Алла Васильевна. Во-вторых, я хочу прикоснуться к творчеству голландского импрессиониста Винсента Ван Гога и вышить его картины – "Ирисы", "Звездная ночь", которая находится в Музее современного искусства в Нью-Йорке, а также в планах "Сельская дорога с кипарисами".

И, конечно же, буду вышивать ленточные работы, такие как "Викторианская дама", "Сирень с ландышами", Яркие примулы" и другие. Надеюсь, что год будет очень плодотворным для всех читателей Sputnik Молдова. Хочу пожелать всем вам больших творческих успехов и крепкой дружбы, которая помогает нам жить!".