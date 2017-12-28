"Необыкновенный концерт" необыкновенно прошел в Кишиневе

Николай Костыркин, Sputnik Молдова
В рамках проекта "Большие гастроли" в Кишиневе представил три своих спектакля российский Государственный академический театр кукол имени Сергея Образцова.
Скажем несколько слов об этом проекте. "Большие гастроли" были задуманы как возможность расширить карту зарубежных поездок многих российских театров, а также — шанс жителям бывших союзных республик увидеть постановки, о которых ну разве что рассказывали родители и старшие друзья.
Воплощенное наследие "человека, который всю жизнь играл в куклы" кишиневская публика встретила с большим воодушевлением — ведь долги годы этот прославленный театр не был на молдавской земле, и не одной поколение успело вырасти без добрых запоминающихся пьес, замечательной команды театра Образцова.
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Мне довелось побывать на "Необыкновенном концерте", единственном "взрослом" спектакле из тех, что привез театр в Кишинев на этот раз. Все представления знаменитой труппы были показаны на сцене Государственного русского драматического театра имени Антона Чехова при поддержке Посольства России в Молдове и представительтства Россотрудничества.
Впервые я увидел воочию представление, которое ранее было мне доступно лишь в известной всем уже почти старинной телеверсии.
Неподражаемый конферансье, с голосом, так напоминающим его классический вариант, Зиновия Гердта. Факир с его ассистенткой Шахерезадой Степановной, цыганский ансамбль и певцы оперетты, дрессировщик тигров и французская шансонье. Всех этих столь знакомых героев кишиневский зритель будто бы узнавал вновь. Почему, спросите вы. А потому, что, хоть этому представлению и перевалило уже за 70 лет, сегодня оно "звучит" все так же актуально.
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В чем секрет? Наверное, в том, что Сергей Образцов и другие создатели этой постановки воплотили в нем все то, что в любую эпоху будет требовать "кисти" настоящего сатирика. Оказалось, что казавшиеся мимолетными в послевоенную пору издержки и "вечные гиперболы" эстрады тех лет не умерли и сегодня. Поэтому в каждом из образов, представленных на сцене с помощью всем известных кукольных персонажей, мы можем увидеть и героев нашего времени, пусть и в других жанрах и с другими сценическими именами. Не в этом ли гений настоящего театрального творца, представившего нам свое создание в более трудном для любого мастера жанре — кукольного театра. А мысли, озвучиваемые конферансье Апломбовым, поистине непреходящи, и почти каждая из них уже давно стала афоризмом.
Давайте же вспомним лишь небольшую их часть:
- Ибо кто из нас не любит, придя домой после радостного трудового дня на службе, уединиться и попеть хором!
- Извечный треугольник, состоящий из мужчины и женщины…
- Не каждый из нас, между прочим, может заниматься сложным вокальным искусством. Для этого требуется известный навык и огромная уверенность в себе! Если при этом есть еще и голос, это идет только на плюс мастеру вокала.
- Сидоров-Сидорини с огромным успехом пел в Милане, наискосок от "Ла Скала".
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- Как мы с вами условились вначале, друзья мои, вы сегодня зрители, я сегодня конферансье. Вы сюда пришли отдохнуть, развлечься. Моя же задача состоит в том, чтобы в тонкой, умелой, тактичной форме поднять ваш культурный уровень так, чтобы ни вы, ни ваши близкие этого не заметили.
- Поскольку наш концерт является как бы конгломератом искусств… м-да… Знаете, честно говоря, меня все время волнует вопрос, не слишком ли я культурен для вас. Не слишком? Очень приятно.
- Предупреждаю, друзья, предупреждаю: дикие звери работают в изолированной от публики клетке, что обеспечивает им полную безопасность.
- Она [Мари Жють] поет о любви, только о любви в рамках культурного обмена. Ее пение — это страдание, страдание не в смысле "я страдала, страданула", нет! А в смысле "лямур", "тужур", "бонжур".
- Помните горьковские слова: "Человек — это звучит!"