17:19 28 Декабря 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Сцена из спектакля Необыкновенный концерт

"Необыкновенный концерт" необыкновенно прошел в Кишиневе

© Sputnik/ Александр Невежин
Культура
Получить короткую ссылку
36 0 0

"Необыкновенный концерт" необыкновенно прошел в Кишиневе - зрители Молдовы тепло встретили прославленный творческий коллектив из Москвы

Николай Костыркин, Sputnik Молдова

В рамках проекта "Большие гастроли" в Кишиневе представил три своих спектакля российский Государственный академический театр кукол имени Сергея Образцова.

Сергей Образцов
© Sputnik/ Александр Невежин
Сергей Образцов – жизнь в куклах

Скажем несколько слов об этом проекте. "Большие гастроли" были задуманы как возможность расширить карту зарубежных поездок многих российских театров, а также — шанс жителям бывших союзных республик увидеть постановки, о которых ну разве что рассказывали родители и старшие друзья.

Воплощенное наследие "человека, который всю жизнь играл в куклы" кишиневская публика встретила с большим воодушевлением — ведь долги годы этот прославленный театр не был на молдавской земле, и не одной поколение успело вырасти без добрых запоминающихся пьес, замечательной команды театра Образцова.

Посольство России подарило праздник детям интерната в Карпиненах >>>

Мне довелось побывать на "Необыкновенном концерте", единственном "взрослом" спектакле из тех, что привез театр в Кишинев на этот раз. Все представления знаменитой труппы были показаны на сцене Государственного русского драматического театра имени Антона Чехова при поддержке Посольства России в Молдове и представительтства Россотрудничества.

Цвик Рита Борисовна
© Sputnik / Miroslav Rotari
Выстрел в спину или откуда мы родом

Впервые я увидел воочию представление, которое ранее было мне доступно лишь в известной всем уже почти старинной телеверсии.

Неподражаемый конферансье, с голосом, так напоминающим его классический вариант, Зиновия Гердта. Факир с его ассистенткой Шахерезадой Степановной, цыганский ансамбль и певцы оперетты, дрессировщик тигров и французская шансонье. Всех этих столь знакомых героев кишиневский зритель будто бы узнавал вновь. Почему, спросите вы. А потому, что, хоть этому представлению и перевалило уже за 70 лет, сегодня оно "звучит" все так же актуально.

Омертвевшие души — живые мертвее мертвых >>>

В чем секрет? Наверное, в том, что Сергей Образцов и другие создатели этой постановки воплотили в нем все то, что в любую эпоху будет требовать "кисти" настоящего сатирика. Оказалось, что казавшиеся мимолетными в послевоенную пору издержки и "вечные гиперболы" эстрады тех лет не умерли и сегодня. Поэтому в каждом из образов, представленных на сцене с помощью всем известных кукольных персонажей, мы можем увидеть и героев нашего времени, пусть и в других жанрах и с другими сценическими именами. Не в этом ли гений настоящего театрального творца, представившего нам свое создание в более трудном для любого мастера жанре — кукольного театра. А мысли, озвучиваемые конферансье Апломбовым, поистине непреходящи, и почти каждая из них уже давно стала афоризмом.

Артисты театра имени Чехова Юрий Андрющенко и Вера Марьянчик в спектакле Забыть Герострата.
chehov.md
Забыть о Герострате невозможно

Давайте же вспомним лишь небольшую их часть:

- Ибо кто из нас не любит, придя домой после радостного трудового дня на службе, уединиться и попеть хором!

- Извечный треугольник, состоящий из мужчины и женщины…

- Не каждый из нас, между прочим, может заниматься сложным вокальным искусством. Для этого требуется известный навык и огромная уверенность в себе! Если при этом есть еще и голос, это идет только на плюс мастеру вокала.

- Сидоров-Сидорини с огромным успехом пел в Милане, наискосок от "Ла Скала".

"Время любви и ненависти" — наша общая память и боль >>>

- Как мы с вами условились вначале, друзья мои, вы сегодня зрители, я сегодня конферансье. Вы сюда пришли отдохнуть, развлечься. Моя же задача состоит в том, чтобы в тонкой, умелой, тактичной форме поднять ваш культурный уровень так, чтобы ни вы, ни ваши близкие этого не заметили.

Спектакль Мертвые души театра С улицы Роз
© Photo: театр "С улицы Роз", пресс-служба
Гоголь по-хармелински: мертвые души – персонажи нашей жизни

- Поскольку наш концерт является как бы конгломератом искусств… м-да… Знаете, честно говоря, меня все время волнует вопрос, не слишком ли я культурен для вас. Не слишком? Очень приятно.

- Предупреждаю, друзья, предупреждаю: дикие звери работают в изолированной от публики клетке, что обеспечивает им полную безопасность.

- Она [Мари Жють] поет о любви, только о любви в рамках культурного обмена. Ее пение — это страдание, страдание не в смысле "я страдала, страданула", нет! А в смысле "лямур", "тужур", "бонжур".

- Помните горьковские слова: "Человек — это звучит!"

По теме

"Живая кукла" Лулу Хашимото гуляла по улицам Токио
Новый тренд модельного бизнеса: модели-куклы завоевывают Японию
Гигантские куклы прошлись по улицам Мадрида
Кукла-пассажир, или Как женщине за рулем уберечься от ограбления
Теги:
спеатакль, "Необыкновенный концерт", Государственный академический театр кукол имени Сергея Образцова, Государственный русский драматический театр имени Антона Чехова, Посольство России в Молдове, Сергей Образцов, Москва, Молдова, Кишинев
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Арт объект Рождественская лампочка на улице Экспорта
    В Ригу за праздником

    Все билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Ригу раскуплены до 3 января: 85% пассажиров латвийской железной дороги – россияне.

  • Флаг Грузии в Каунасе в честь независимости Грузии, архивное фото
    "Грузия" и точка!

    В ответ на просьбу президента Грузии называть его страну "Сакартвелия", стражи литовского языка заявили, что пока к этому не готовы.

  • Ветеран Великой Отечественной войны Карл Раммус
    Настоящий герой

    В Таллинне в 94 года ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, дивизионный разведчик, кавалер ордена Красной Звезды Карл Юлиусович Раммус.

  • Ядерное топливо, архивное фото
    Топливо будет!

    Топливная компания ТВЭЛ, входящая в состав российской корпорации "Росатом", подписала контракт на поставку ядерного топлива для БелАЭС.

  • Таможенно пропускной пункт Казбеги в Степанцминда на грузино-российской границе
    Экономика без политики

    В 2017 году товарооборот между Грузией и Россией вырос более чем на 30%, и РФ стала вторым по важности торговым партнером республики.

  • Денежные купюры России
    С новым бюджетом!

    Парламент Абхазии во втором и окончательном чтении принял проект бюджета республики: за проголосовали 28 депутатов, против – четверо.

  • Круизное судно, фото из архива
    Заманчивый Каспий

    Туристов в Азербайджан теперь будут заманивать морем: российская и азербайджанская стороны уверены, что круизы привлекут еще больше гостей.

  • Выборы в парламент Армении, голосование
    Только по зову сердца!

    Правительство Армении одобрило поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие ответственность за принуждение к участию в агитации.

  • Монеты
    Не спи, клиент!

    В Алматы осудили бывшего менеджера АО "Казкоммерцбанк" похитившего миллионы тенге со "спящих" счетов клиентов.

  • Мужчина проходит зону контроля безопасности в международном аэропорту Манас. Архивное фото
    Побочный эффект

    В аэропорту Бишкека при тестировании устройства "Электронные ворота" нашелся разыскиваемый милицией мужчина, его задержали.

  • Старик , архивное фото
    Сыновний долг

    В Таджикистане детям, отказывающимся от опеки над престарелыми родителями, теперь грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет.

  • Взрыв в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге
    Последствия взрыва

    Среди пострадавших при взрыве в магазине в Санкт-Петербурге есть гражданин Узбекистана, ему оказывается медицинская помощь.

  • 100 дней Анатолия Бибилова
    Будут сидеть!

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выступил за ужесточение наказания за распространение наркотиков и их аналогов.

  • Арт объект Рождественская лампочка на улице Экспорта
    В Ригу за праздником

    Все билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Ригу раскуплены до 3 января: 85% пассажиров латвийской железной дороги – россияне.

  • Флаг Грузии в Каунасе в честь независимости Грузии, архивное фото
    "Грузия" и точка!

    В ответ на просьбу президента Грузии называть его страну "Сакартвелия", стражи литовского языка заявили, что пока к этому не готовы.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский во время выхода в открытый космос
Ах, красота: лучшие космические фото 2017 года
Последствия взрыва в магазине Перекресток в Петербурге. Кадры с места ЧП
Последствия взрыва в магазине "Перекресток" в Петербурге
Подарок на Новый год - что можно или нельзя дарить женщинам и мужчинам
Подарок на Новый год - что можно и нельзя дарить женщинам и мужчинам

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться