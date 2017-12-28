"Необыкновенный концерт" необыкновенно прошел в Кишиневе

Николай Костыркин, Sputnik Молдова

В рамках проекта "Большие гастроли" в Кишиневе представил три своих спектакля российский Государственный академический театр кукол имени Сергея Образцова.

© Sputnik/ Александр Невежин Сергей Образцов – жизнь в куклах

Скажем несколько слов об этом проекте. "Большие гастроли" были задуманы как возможность расширить карту зарубежных поездок многих российских театров, а также — шанс жителям бывших союзных республик увидеть постановки, о которых ну разве что рассказывали родители и старшие друзья.

Воплощенное наследие "человека, который всю жизнь играл в куклы" кишиневская публика встретила с большим воодушевлением — ведь долги годы этот прославленный театр не был на молдавской земле, и не одной поколение успело вырасти без добрых запоминающихся пьес, замечательной команды театра Образцова.

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Мне довелось побывать на "Необыкновенном концерте", единственном "взрослом" спектакле из тех, что привез театр в Кишинев на этот раз. Все представления знаменитой труппы были показаны на сцене Государственного русского драматического театра имени Антона Чехова при поддержке Посольства России в Молдове и представительтства Россотрудничества.

© Sputnik / Miroslav Rotari Выстрел в спину или откуда мы родом

Впервые я увидел воочию представление, которое ранее было мне доступно лишь в известной всем уже почти старинной телеверсии.

Неподражаемый конферансье, с голосом, так напоминающим его классический вариант, Зиновия Гердта. Факир с его ассистенткой Шахерезадой Степановной, цыганский ансамбль и певцы оперетты, дрессировщик тигров и французская шансонье. Всех этих столь знакомых героев кишиневский зритель будто бы узнавал вновь. Почему, спросите вы. А потому, что, хоть этому представлению и перевалило уже за 70 лет, сегодня оно "звучит" все так же актуально.

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В чем секрет? Наверное, в том, что Сергей Образцов и другие создатели этой постановки воплотили в нем все то, что в любую эпоху будет требовать "кисти" настоящего сатирика. Оказалось, что казавшиеся мимолетными в послевоенную пору издержки и "вечные гиперболы" эстрады тех лет не умерли и сегодня. Поэтому в каждом из образов, представленных на сцене с помощью всем известных кукольных персонажей, мы можем увидеть и героев нашего времени, пусть и в других жанрах и с другими сценическими именами. Не в этом ли гений настоящего театрального творца, представившего нам свое создание в более трудном для любого мастера жанре — кукольного театра. А мысли, озвучиваемые конферансье Апломбовым, поистине непреходящи, и почти каждая из них уже давно стала афоризмом.

Давайте же вспомним лишь небольшую их часть:

- Ибо кто из нас не любит, придя домой после радостного трудового дня на службе, уединиться и попеть хором!

- Извечный треугольник, состоящий из мужчины и женщины…

- Не каждый из нас, между прочим, может заниматься сложным вокальным искусством. Для этого требуется известный навык и огромная уверенность в себе! Если при этом есть еще и голос, это идет только на плюс мастеру вокала.

- Сидоров-Сидорини с огромным успехом пел в Милане, наискосок от "Ла Скала".

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- Как мы с вами условились вначале, друзья мои, вы сегодня зрители, я сегодня конферансье. Вы сюда пришли отдохнуть, развлечься. Моя же задача состоит в том, чтобы в тонкой, умелой, тактичной форме поднять ваш культурный уровень так, чтобы ни вы, ни ваши близкие этого не заметили. © Photo: театр "С улицы Роз", пресс-служба Гоголь по-хармелински: мертвые души – персонажи нашей жизни

- Поскольку наш концерт является как бы конгломератом искусств… м-да… Знаете, честно говоря, меня все время волнует вопрос, не слишком ли я культурен для вас. Не слишком? Очень приятно.

- Предупреждаю, друзья, предупреждаю: дикие звери работают в изолированной от публики клетке, что обеспечивает им полную безопасность.

- Она [Мари Жють] поет о любви, только о любви в рамках культурного обмена. Ее пение — это страдание, страдание не в смысле "я страдала, страданула", нет! А в смысле "лямур", "тужур", "бонжур".

- Помните горьковские слова: "Человек — это звучит!"