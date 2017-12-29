Зеленый свет для ретро-автомобилистов Молдовы: что решил парламент для представителей этого направления, не побоимся высокого слова, - искусства

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Одним из последних в 2017 году законопроектов, которые принял парламент Молдовы, стали поправки в закон о налогово-бюджетной политике на 2018 год, предполагающие снижение стоимости акцизов на ввоз в страну ретро-автомобилей.

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Депутат парламента Олег Липский сообщил корреспонденту Sputnik о том, что в следующем году сумма акциза на ввоз в Молдову автомобиля возрастом от 30 до 39 лет составит 40 тысяч леев, на авто в возрасте от 40 до 49 лет — 30 тысяч леев, а возрастом от 50 лет и больше — 20 тысяч леев.

"Это заметно улучшит ситуацию с делом, которым занимаются реставраторы ретро-автомобилей в Молдове. Ведь за весь предыдущий период в страну была ввезена только одна старинная машина", — отметил Липский.

По его словам, кроме уплаты налога на ввоз старинного авто, нужна будет еще и справка от Минкультуры — о возрасте и исторической ценности машины. Эти параметры будет фиксировать Национальный музей истории и археологии.

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"У нас в Молдове есть те, для кого реставрация ретро-автомобилей не просто хобби, а дело всей жизни — дать исторической памяти, своей юности и т.д. Благодаря снижению акцизов на ввоз это направление может превратиться в целую отрасль. А это — новые рабочие места, как следствие, налоги в госказну, следовательно, — вклад в национальную экономику. Плюс ко всему — если отреставрированные в Молдове ретро-автомобили будут экспортировать, то доходы государства еще больше вырастут", — подчеркнул Липский.

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Как рассказал президент клуба "Авто Ретро Тюнинг" Владислав Думанов, раньше, по закону от 2012 года, ретро-автомобили можно было ввезти, только заплатив пошлину 10 тысяч евро.

"Это полностью парализовало ретро-авто-движение в республике. И закон этот оказался не нужен, потому что машины попросту перестали ввозить. Но теперь с нас снимают оковы, и мы начинаем снова жить!", — отметил Думанов.