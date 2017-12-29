15:50 29 Декабря 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Ретро-автомобили

Зеленый свет для ретро-автомобилистов Молдовы: что решил парламент

© Facebook / Владислав Думанов
Культура
Получить короткую ссылку
7320

Зеленый свет для ретро-автомобилистов Молдовы: что решил парламент для представителей этого направления, не побоимся высокого слова, - искусства

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Одним из последних в 2017 году законопроектов, которые принял парламент Молдовы, стали поправки в закон о налогово-бюджетной политике на 2018 год, предполагающие снижение стоимости акцизов на ввоз в страну ретро-автомобилей.

Волга
© Sputnik/ Игорь Зарембо
Фестиваль ретро-автомобилей в Румынии - впечатления гостей из Молдовы

Скоро Новый год: Мош Крэчун поразил Кишинев ретро-кабриолетом "Волга" >>>

Депутат парламента Олег Липский сообщил корреспонденту Sputnik о том, что в следующем году сумма акциза на ввоз в Молдову автомобиля возрастом от 30 до 39 лет составит 40 тысяч леев, на авто в возрасте от 40 до 49 лет — 30 тысяч леев, а возрастом от 50 лет и больше — 20 тысяч леев.

"Это заметно улучшит ситуацию с делом, которым занимаются реставраторы ретро-автомобилей в Молдове. Ведь за весь предыдущий период в страну была ввезена только одна старинная машина", — отметил Липский.

По его словам, кроме уплаты налога на ввоз старинного авто, нужна будет еще и справка от Минкультуры — о возрасте и исторической ценности машины. Эти параметры будет фиксировать Национальный музей истории и археологии.

Ретро-автомобили из Молдовы продемонстрировали в Румынии
© Sputnik. Владислав Думанов
Ретро-автомобили из Молдовы продемонстрировали в Румынии

"У нас в Молдове есть те, для кого реставрация ретро-автомобилей не просто хобби, а дело всей жизни — дать исторической памяти, своей юности и т.д. Благодаря снижению акцизов на ввоз это направление может превратиться в целую отрасль. А это — новые рабочие места, как следствие, налоги в госказну, следовательно, — вклад в национальную экономику. Плюс ко всему — если отреставрированные в Молдове ретро-автомобили будут экспортировать, то доходы государства еще больше вырастут", — подчеркнул Липский.

Ретро-автомобилисты: новые планы и рубежи >>>

Как рассказал президент клуба "Авто Ретро Тюнинг" Владислав Думанов, раньше, по закону от 2012 года, ретро-автомобили можно было ввезти, только заплатив пошлину 10 тысяч евро.

"Это полностью парализовало ретро-авто-движение в республике. И закон этот оказался не нужен, потому что машины попросту перестали ввозить. Но теперь с нас снимают оковы, и мы начинаем снова жить!", — отметил Думанов.

По теме

Ретро-автомобильное движение: Молдова - мост между Россией и Румынией
Ретро-чудо: Жуков одобрил, а умелец из Молдовы возродил
Ретро-автомобили в Молдове: непризнанное достояние республики
Ретро-автомобили Молдовы: окно в историю
Вперед в прошлое. Ретро-автомобили из Бельгии на дорогах Молдовы
Теги:
акциз, ретро-автомобили, ввоз, налог, депутат, парламент, Олег Липский, Владислав Думанов, Молдова, Общество
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Улица в городе Даугавпилс, Латвия
    У нас закрыто!

    В Латвии в уходящем году закрылось рекордное за 18 лет количество компаний: число ликвидированных фирм превысило число открытых.

  • Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
    Будем судить по делам!

    Москва будет судить о заявлении президента Литвы Дали Грибаускайте о сотрудничестве с Россией по реальным делам, заявил российский МИД.

  • Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом
    Пойдет на пользу

    Эстонский евродепутат с иронией прокомментировала планы президента республики Керсти Кальюлайд переехать в Нарву.

  • Белорусские медики вернулись из Ливии в Минск
    Снова дома

    Белорусские медики Сергей Здота и Инна Бабуш, которых с конца октября удерживали в Ливии под домашним арестом, вернулись домой.

  • Грузовые трейлеры на Военно-Грузинской дороге
    Проезд закрыт

    Почти 400 трейлеров скопились на дороге в направлении границы России с Грузией: проезд закрыт из-за плохой погоды.

  • Самку переднеазиатского леопарда по кличке Виктория выпустили назад в дикую природу 28 декабря на гребень горы Ацархва
    Возвращение леопарда

    Самку переднеазиатского леопарда Викторию, пойманную в ноябре этого года, выпустили назад в дикую природу.

  • Наручники. Архивное фото
    Обезвредить террориста

    В Кыргызстане задержан гражданин одной из стран СНГ, причастный к деятельности международной террористической организации.

  • Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, архивное фото
    С новыми структурами!

    В Таджикистане будут созданы четыре новые государственные структуры: они будут следить, в том числе, за защитой прав потребителей и здоровьем населения.

  • Отработанное ядерное топливо
    Мирный атом

    Россия и Узбекистан подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

  • Строящийся в Цхинвале храм Святой Троицы
    Поклониться мощам

    В строящемся в Цхинвале храме Святой Троицы с 29 декабря по 2 января будет пребывать ковчег с частицами мощей 54 святых новомучеников и исповедников РПЦ.

  • Улица в городе Даугавпилс, Латвия
    У нас закрыто!

    В Латвии в уходящем году закрылось рекордное за 18 лет количество компаний: число ликвидированных фирм превысило число открытых.

  • Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
    Будем судить по делам!

    Москва будет судить о заявлении президента Литвы Дали Грибаускайте о сотрудничестве с Россией по реальным делам, заявил российский МИД.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Поездка детей из проекта Ты супер! Танцы в Санкт-Петербург
Участники проекта "Ты супер! Танцы" посетили Санкт-Петербург
Автобус сбил остановку в Москве возле метро Сходненская
Автобус сбил людей на остановке в Москве возле метро "Сходненская"
Подарок на Новый год - что можно или нельзя дарить женщинам и мужчинам
Подарок на Новый год - что можно и нельзя дарить женщинам и мужчинам

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться