Бывает и такое: великий Суворов в молдавском фольклоре

Великий полководец не командовал войсками под Бендерами, но окрестные жители испокон веку хранят память о прославленном русском полководце

КИШИНЕВ, 6 янв — Sputnik. Кто бы мог подумать, но великий русский полководец Александр Васильевич Суворов оставил свой весьма заметный след в молдавском фольклоре!

Для многих этот факт — полная неожиданность. Однако известный советский и российский фольклорист, уроженец Молдовы (село Липканы) Виктор Михайлович Гацак (1933-2014) в своих работах приводит ряд интереснейших примеров народной памяти молдаван о Суворове.

Гацак писал, что существует упоминание, сделанное в 1855 году, о "Суворовской могиле". Так "называется в народе до сих пор гора, господствующая над всею окрестностью, с которой Суворов разгромил крепость Бендеры".

Дом-музей Пушкина в Кишиневе ждут инвестиции >>>

Александр Иосифович Защук (1828-1905), русский генерал-майор, участник Севастопольской обороны, в начале 1860-х годов работал в Бессарабии. По итогам своей деятельности в наших краях он издал солидное исследование в двух томах об истории, географии, экономике и промышленности Бессарабского края, за что был награждён чином капитана и солидной денежной суммой. О топонимике Бендер Защук писал: "… в семи верстах от города, на значительной возвышенности, виден курган, неизвестно почему носящий название Суворовского".

© Sputnik/ Владимир Вдовин Что делал в Кишиневе внук великого Суворова

"Удивление автора вызвано, вероятно, тем, что Суворов воевал не у Бендер, а в другой части Бессарабии. Однако народ по-своему излагает события. Название "курган Суворова" сохраняется спустя сто лет после первых фиксаций. В этом убеждает нас и запись от 79-летнего жителя села Талмазы Г.Лукиана, сделанная в начале 30-х годов нашего (ХХ — ред.) столетия: "О курганах говорили родители наши, что они с той поры, когда была та большая битва, когда изгнали турок из Тигины"", — писал Виктор Гацак.

Новая версия правительственного флага Молдовы >>>

По его словам, упомянутый Лукиан пояснил, что один из курганов у Тигины — курган Суворова ("лу Суворо"), человека, который "вел войско" и "это он побил турка".

Есть мнение, что название "курган Суворова" связано с тем, что в 1790 году в том месте у Бендер останавливались полки, которые шли к Суворову под Измаил. Курган служил русским войскам для наблюдения и передачи сигналов в Бендерскую крепость.

"Конечно, изложение явно "историзовано", но само существование предания подтверждается имеющимися свидетельствами", — полагает Гацак.

Он добавляет, что, согласно другому преданию, "с этого кургана Суворов управлял битвой против турецких янычар".

Фольклорист отмечает, что неподалеку от села Хаджимус на берегу Днестра, находится "родник Суворова", обложенный камнем "еще в ту пору".

Наука и мистика: клады Молдовы и пророчество Ванги >>>

"В этой же местности огромное одинокое дерево у дороги к селу Рэскэець, за селом Пуркарь, зовется "дубом Суворова". В рассказах о суворовском кургане, роднике, дубе, на наш взгляд, историческое и эстетическое начала как бы слиты воедино. В отдельных черточках и деталях словно проступает образ полководца, каким его себе рисовал народ. Легко ощутить, что это и художественная, а не просто историческая "информация", хоть она и не вылилась в цельное повествование", — заявляет исследователь.