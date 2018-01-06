Немое кино: как 90 лет назад Кишинев с Бухарестом перепутали - уникальное видео

КИШИНЕВ, 6 янв — Sputnik. Занятное видео 90-летней давности опубликовал в соцсетях кишиневский муниципальный советник Ион Штефэницэ.

Небольшая неозвученная запись датирована январем 1927 года и имеет текстовую преамбулу, в которой сказано, что действие происходит в Бухаресте и посвящено обрядам православной церкви, проводимым в Крещение.

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Но на самом деле в кадре — Рождественский собор в Кишиневе, еще с прежним, оригинальным куполом. Второй эпизод видео — крещенская купель перед собором, которую при большом скоплении людей освящает первоиерарх, а затем жители Кишинева зачерпывают оттуда воду.

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