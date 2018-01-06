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Икона Рождество Христово

Как правильно провести сочельник и в чем радость ожидания Рождества

© FB / Патриархия Грузии
Культура
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Федор Ларионов
Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2018 (93)
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В чем заключается внутренний смысл праздника Рождества Христова, как правильно относиться к посту и почему 7 января встречать праздник лучше, чем 25 декабря, корреспонденту Sputnik Молдова рассказал клирик Свято-Георгиевского храма Кишинёва, протоиерей Виталий Шинкарь

— Остались считанные часы до светлого праздника Рождества Христова. Как правильно его встретить? Ведь кто-то будет встречать Рождество впервые, а кто-то успел и позабыть, как к нему, собственно, готовиться.

— Мы всегда можем начать с простых человеческих правил. Потому что, как правильно говорят некоторые наши замечательные духовники, "человеческое никто не отменял".

Когда мы ожидаем радостное событие, то всегда к нему готовимся в своем сердце. Будь то встреча с любимым человеком, путешествие или серьезное намерение. И это мое ожидание составляет как бы часть самого события. Вспомним, что в древних церемониях, например, не сразу входил царь, а сначала вносили его знамена, входила гвардия. Во всех событиях у нас есть последовательность. И Рождество – это время, которое имеет колоссальный смысл в христианстве.

Во-первых, человечество очень долго ждало этого Рождества. Христос ведь не просто так приходит в мир. Это очень сложная библейская история, от времени падения Адама, первого человека, который "поломался". Адам не смог нести образ и подобие Божие, он пал. И этот ветхий Адам умер, и с тех пор мы все течём из этого источника смерти. И мы все смертны, потому что наши предки эту смерть передают нам по наследству.

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Ожидание Рождества Христа, нового Адама, — это предвосхищение избавления мира от смерти. Христос должен прийти и избавить человечество. И человечество ждет тысячелетия, на протяжении всей сложнейшей истории, которую мы видим в Библии, — истории, что полна трагического воспитания рода человеческого.

Огромное количество перипетий, событий, и каждое из них как бы говорит — вот, человек, скоро твое избавление, но ты готовься к нему. Веди себя не как существо, для которого смерть стала главной составляющей его жизни. Знай, что спасение идет и надейся.

А жить в надежде — непросто. Это мы с вами сегодня знаем, что Христос родился и можем каждый год встречать Рождество. Но представьте себе тысячелетия человеческой истории, когда можно только верить и пытаться строить жизнь в согласии с этой верой.

И это удивительное рождение Бога, который приходит в виде ребенка, будет в нас удивительное чувство нежности. Бог доверяется нам, приходит в виде младенца, которого надо защищать, убегать с ним от гнева царя. Это колоссальное доверие и любовь, Бог любит нас, а не потрясает молниями, мол, вы все здесь грешники, и вас ждет наказание, проявляет любовь, которая открывается нам во Христе.

— Многие стараются поститься перед Рождеством, но иногда не справляются и укоряют себя за безволие. Другие относятся к посту как к диетическому "конкурсу на выживание". Как здесь найти правильный путь?

— У нас, христиан, перед Рождеством принято держать пост. Поститесь, кто сколько сможет, а кто еще не постился, попробуйте это сделать. Ничего сложного в этом нет.

Пост – это своего рода молитва тела. Мы молимся не только в душе, не только словом, ведь тело тоже участвует в нашей жизни. Например, мы здороваемся, пожимаем друг другу руку, кланяемся друг другу, совершаем множество "телесных" действий, которые многое означают. Казалось бы, рукопожатие — простая вещь, но попробуй не пожми протянутую руку, можно за это и рассориться с человеком.

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Так и пост — это телесное проявление моей веры. Я пытаюсь в самом важном себя настроить, не терять внимания к тому, что происходит. Похожим образом мы вешаем дома фотографии своих близких, чтобы сердце наше не забывало их.

Пост – это мое напоминание. Вот, я тянусь за чем-то, что любит мое тело. Но говорю – нет, я не буду сейчас этого есть, потому что не хочу перебивать возникшее во мне высокое духовное чувство ожидания чем-то мелким и земным, каким-то куском хлеба. Я пытаюсь сохранить этот маленький "внутренний голод", чтобы настроить сердце к ожиданию Рождества, сказать — "вот, я жду Тебя, Господи, где Ты?".

И конечно, я стараюсь получить "топливо", энергию этого ожидания, которую мне дает жизнь внутрицерковная. Я пытаюсь помолиться вместе с людьми, которые так же, как и я, ждут Рождества. Попытаюсь добраться до храма, попытаюсь исповедать грехи, чтобы встретить Христа с чистым сердцем, прикоснуться к Нему.

Иными словами, перед каждым событием мне надо выйти из обычного ряда суеты, которая говорит, что якобы нет в мире ничего, кроме обычной суеты — есть лишь погоня за деньгами, за благами. Это выживание постоянно обманывает меня и говорит, — видишь, ничего за пределом жизни нет.

Но это не так. И праздник Рождества как раз и обращается к человеку — оторви хотя бы на секунду глаза от земли и посмотри в небо. Посмотри и поищи, может быть, все-таки кому-то ты нужен на этом небе. И говоря о младенце Христе, совершенно очевидно, что я небу нужен и дорог, если Он доверяет Себя мне.

— Многие наши читатели спрашивают, как правильно провести самый важный день перед праздником, Рождественский Сочельник?

— Сочельник — это одно из самых древних церковных установлений, происходит оно от слова "сочиво" или "колево", или "кутья", как еще называют это кушанье. Сочельник — это день, когда наше предожидание Рождества доходит до последнего своего предела, когда само событие вот-вот должно развернуться.

Это время самого строго поста и воздержания. Но нужно помнить, что в сочельник каждый поступает в соответствии и со своим духовным опытом, и по своему здоровью. Если я пощусь лишь для того, чтобы соблюсти некую диету, то лучше этого не делать, потому что кроме гордости, что "вот, какой я молодец" ничего я не заработаю. Всякий мой подвиг имеет смысл только тогда, когда он к чему-то направлен. Поэтому, когда спрашивают, насколько строго нужно держать пост, ответ звучит – по силам. Зайдите в любой храм, посоветуйтесь со священником, что вам надо и что вам не нужно.

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Если же вы больны, то учитывайте свое состояние. Сказано, что Богу не нужна жертва безумная, Ему нужна жертва такая, в которой мы проявляем свою любовь. Если же пост происходит вне любви, а просто в диетическом каком-то аспекте, то это конечно, глупо и не имеет никакого смысла.

Сочельник —  это действительно ожидание "до звезды рождественской", но ожидание внутреннее, церковное. Когда я участвую в молитве, когда я ожидаю Бога сердцем, в круге внутрицерковного движения жизни. Пойдите в храм, побудьте в этот день на службе, послушайте ее со своими братьями и сестрами и тогда сочельник будет действительно светлой радостью, а наша встреча Христа выйдет из ряда суеты и станет чем-то настоящим.

Кстати, еще и поэтому нам так дорого наше "старостильное" Рождество, которое мы отмечаем 7 января. Как раз к этому дню угасает все это безумие 25 декабря, происходящее в виде ярмарок, лихорадочных скидок, бешеных гастрономических утех. И мы в тишине, не отвлекаясь на мишуру мира, встречаем своего Господа.

Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2018 (93)

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Теги:
Рождество, Православие, праздник, Молдова
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