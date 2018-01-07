Молдавские легенды: Суворов брал Бендеры, хотя на самом деле великий полководец никогда этого не делал

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Всем известно, что Александр Васильевич Суворов, воевавший на территории Молдовы с османами, не освобождал Бендерскую крепость — это 3 (14) ноября 1789 года сделал не менее знаменитый Григорий Потемкин.

Однако капитуляцию Бендер, перед самым началом ее штурма русскими войсками, ускорила именно блестящая победа Суворова под Рымником. За что Александр Васильевич и стал графом Рымникским.

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До этого, еще в 1770 году, Бендерскую крепость брали войска графа Петра Панина, а позднее — в 1806 году, — корпус генерала Мейендорфа. Но в народных преданиях взятие Бендер предстает как однократный акт, и, как свидетельствуют предания, крепость брал… именно Суворов.

Конечно же, это — дань почтения знаменитому полководцу. В народной памяти нередки случаи, когда выдающемуся человеку через одно-два поколения приписывают деяния, которые он не совершал.

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Советский и российский фольклорист молдавского происхождения Виктор Гацак (1933-2014) в своих публикациях упомянул предание, где повествуется о разорении и бедах, которые несли народу нашествия и набеги ногайцев и осман из Буджака, из Бендерской и Аккерманской крепости, принадлежавших султану. И как долгожданное избавление предстает далее победа русских войск, ведомых Суворовым.

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"В 1962 году фольклорная экспедиция Академии наук Молдавской ССР записала в селе Варница ряд преданий о взятии Суворовым крепости Бендеры. Известный писатель Григоре Ботезату опубликовал их. События в этих легендах словно суммируются, предания вбирают в себя отзвуки всех трех битв под Бендерами. Изображая победителем Суворова, а не Потемкина, молдавское предание отражает народное представление о том, что главным полководцем в войне с армиями султана был именно Суворов", — констатирует Гацак.

По его словам, тот факт, что записанные в 1962 году молдавские предания о взятии Бендер связывают победу с именем Суворова, объясняется стремлением расширить масштабы деятельности героя, что, кстати, ощущается и в произведениях русского фольклора, посвященных Суворову.

"В одном из преданий ("Мовила луй Суворов", "Курган Суворова") показывается, как Суворов перехитрил врагов, засевших в крепости. Он заставил их поверить, что у русских намного больше войск, чем было на самом деле. Неприятель сложил оружие", — отмечает Гацак.

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В предании, фрагменты которого приводит ученый, говорится: "Суворов остановился с войском у кургана со стороны Хаджимуса и наблюдал, что делает турок, потому что оттуда крепость была видна как на ладони".

"Суворов обдумывает, как овладеть крепостью. Но добавляется еще одно обстоятельство, усложняющее задачу: полководец желает обойтись без напрасных потерь. Решение, которое принимает Суворов, — неожиданное и поначалу непонятное. "Взял он и велел нескольким взводам шагать вокруг кургана. И так они шагали три дня и три ночи. Турки глядели и думали, что все подходит и подходит русская армия. На третий день турок страх разобрал, и они подняли белый флаг"", — пересказывает легенду ученый.