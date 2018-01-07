23:07 07 Января 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
кафедральный собор

Рождественские беседы - без кого не состоялась бы Церковь Молдовы

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Культура
Получить короткую ссылку
Тема:
Узнай Молдову! (237)
41 0 0

Почему митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони считается краеугольным камнем современной Молдавской православной церкви

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Рождество для прессы — это, как и любой религиозный праздник, не только время для того, чтобы поговорить о вере и религии, традициях и специальных кулинарных блюдах, но и повод вспомнить известных исторических личностей, связанных с Церковью.

Царскосельский лицей в г.Пушкин
© Sputnik/ Сергей Лидов
Память о Пушкине: как Бэнулеску-Бодони в Царскосельский лицей ездил

Один из таких людей, — не только для Молдовы, но и Румынии, России и Украины, — это недавно канонизированный в нашей стране св. митрополит Кишиневский и Хотинский Гавриил Бэнулеску-Бодони, с которого и началась молдавской православная церковь в составе российской патриархии.

Кандидат искусствоведения Лариса Шорина готовит для публикации в печати ряд исторических очерков о целой плеяде русских архиереев в период с 1813 по 1918 год, время, когда Восточная Молдова входила в состав России.

Со дня смерти Потемкина — 225 лет: как светлейшего чтят в Молдове >>>

Первый такой очерк, о Бэнулеску-Бодони, был впервые опубликован в кишиневской газете "Русское слово". В своей работе Шорина отмечает, без сомнения, неоценимость вклада митрополита Гавриила в превращение Пруто-Днестровского междуречья с разноподчиненными и невнятно управляемыми землями в единый самобытный регион в составе Российской империи".

Верующие в церкви
© Sputnik/ Алексей Мальгавко
Митрополита Бэнулеску-Бодони канонизируют в Молдове

"Поражает масштаб его исторического мышления: он словно предвидит энергию будущего развития края, различает нити, которыми объединятся осколки бывшего Молдавского княжества под покровительством огромной и сильной православной страны", — отмечает Шорина.

По ее словам, практически вся жизнь Бэнулеску-Бодони проходила на фоне русско-турецких войн, которые, с небольшими перерывами, длились более двух столетий. В эти столетия, отмечает искусствовед, шла последовательная борьба за права христиан в пределах Османской империи, для многих людей в этом и было главное содержание многочисленных войн.

Бывает и такое: великий Суворов в молдавском фольклоре >>>

Как мы знаем, будущий митрополит родился в 1746 году Австрийской империи, в трансильванской Бистрице, в родовитой молдавской семье. При поддержке отца Григорий Григорьевич (имя при рождении — ред.) учился в Семиградской (Семиградией тогда называлась Трансильвания) учительской семинарии, затем в духовных школах Греции, — на островах Хиос и Патмос, — и в Сирии. Долгое время в разных городах Балкан он был учителем латинского языка, отмечает Шорина.

В Старых Рэденах открыли восстановленный мемориал на месте смерти Потемкина
© Sputnik/ Николай Костыркин
Венец эпохи: открыли мемориал Потемкина в Молдове

Она добавляет, что к 33 годам путь Григория определился — в 1779 году в Константинополе он был пострижен в монахи под именем Гавриил, а после дальнейшего рукоположения в иеромонахи был направлен миссионером в Грецию и Валахию.

Этот молдавский правитель скончался аккурат на Новый год >>>

"С 1782 года начинается служба иеромонаха Гавриила в России. К службе этой он приступил уже зрелым человеком, много видевшим, знакомым с нравами, обычаями, принципами управления практически всех княжеств Юго-Восточной Европы и Балкан. Он свободно владел несколькими языками. Такому человеку нетрудно было найти применение своим способностям во многих странах. Будущий владыка выбирает служение православной России", — рассказывает Шорина.

Бэнулеску-Бодони "приезжает в Полтаву, где в местной Славянской семинарии поначалу занимает должность учителя греческого языка, потом — философии". Далее путь иеромонаха Гавриила лежал в Молдову, где местный митрополит Гавриил Каллимаки (Кэлмашу) посвятил его в сан архимандрита.

Портрет князя Г.А. Потемкина-Таврического работы Лампи Д.Б.
© Sputnik/ Павел Балабанов
Одиннадцать фактов, связывающих князя Потемкина с Молдовой

"В Полтаву Гавриил возвращается в 1788 году и с дозволения Святейшего синода назначается ректором Екатеринославской семинарии. Вероятно, уже тогда были оценены уникальные организаторские способности архимандрита Гавриила. Как оказалось, это было началом его грандиозной созидательной деятельности", — замечает исследователь.

Фильмы об истории Молдовы — эстафету уже подхватили >>>

В то время на территории Молдовы и Валахии, состоявших под протекторатом России, шла очередная русско-турецкая война (1787-1791). Командование нуждалось в тех, кто хорошо разбирался в обычаях и устройстве Дунайских княжеств. Одним из таких людей и стал Бэнулеску-Бодони, который в 1789 году был направлен в действующую армию и представлен ее главнокомандующему, светлейшему князю Григорию Александровичу Потемкину. Немногим позднее Бодони стал первым членом Ясской духовной консистории.

А уже в декабре 1791 года Гавриил был хиротонисан (получил право совершать религиозные таинства и обряды — ред.) в епископа Бендерского и Белоградского. Посвящение состоялось в Яссах, проводил его митрополит Амвросий, местоблюститель Молдовлахийского экзархата (в данном случае — особой зарубежной территории Российской православной церкви).

Продолжение следует.

Тема:
Узнай Молдову! (237)

По теме

Исторические знамена и флаги Молдовы
В Киеве отреставрируют усадьбу господаря Молдовы
Не было бы Священного союза без одного выходца из Молдовы
Ученые рассказали малоизвестные факты об усадьбе Манук-бея в Хынчештах
Теги:
православие, митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони, Григорий Потемкин, Трансильвания, Валахия, Греция, Молдова, Россия
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли
    Невыносимые условия

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Младенец
    В автоматическом режиме

    Заявления на регистрацию рождения новых граждан Казахстана начали поступать автоматически благодаря интеграции информационных систем.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Оксана Афонина (Арктик-Университет)
Фотографии, которые растопят лед: календарь Женской хоккейной лиги
В российской семье живет настоящая пума
Хищник в доме: настоящая пума живет в российской семье
Осторожно: пиротехника
Осторожно: пиротехника - правила безопасности

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться