Рождественские беседы - без кого не состоялась бы Церковь Молдовы

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Рождество для прессы — это, как и любой религиозный праздник, не только время для того, чтобы поговорить о вере и религии, традициях и специальных кулинарных блюдах, но и повод вспомнить известных исторических личностей, связанных с Церковью.

Один из таких людей, — не только для Молдовы, но и Румынии, России и Украины, — это недавно канонизированный в нашей стране св. митрополит Кишиневский и Хотинский Гавриил Бэнулеску-Бодони, с которого и началась молдавской православная церковь в составе российской патриархии.

Кандидат искусствоведения Лариса Шорина готовит для публикации в печати ряд исторических очерков о целой плеяде русских архиереев в период с 1813 по 1918 год, время, когда Восточная Молдова входила в состав России.

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Первый такой очерк, о Бэнулеску-Бодони, был впервые опубликован в кишиневской газете "Русское слово". В своей работе Шорина отмечает, без сомнения, неоценимость вклада митрополита Гавриила в превращение Пруто-Днестровского междуречья с разноподчиненными и невнятно управляемыми землями в единый самобытный регион в составе Российской империи".

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"Поражает масштаб его исторического мышления: он словно предвидит энергию будущего развития края, различает нити, которыми объединятся осколки бывшего Молдавского княжества под покровительством огромной и сильной православной страны", — отмечает Шорина.

По ее словам, практически вся жизнь Бэнулеску-Бодони проходила на фоне русско-турецких войн, которые, с небольшими перерывами, длились более двух столетий. В эти столетия, отмечает искусствовед, шла последовательная борьба за права христиан в пределах Османской империи, для многих людей в этом и было главное содержание многочисленных войн.

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Как мы знаем, будущий митрополит родился в 1746 году Австрийской империи, в трансильванской Бистрице, в родовитой молдавской семье. При поддержке отца Григорий Григорьевич (имя при рождении — ред.) учился в Семиградской (Семиградией тогда называлась Трансильвания) учительской семинарии, затем в духовных школах Греции, — на островах Хиос и Патмос, — и в Сирии. Долгое время в разных городах Балкан он был учителем латинского языка, отмечает Шорина.

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Она добавляет, что к 33 годам путь Григория определился — в 1779 году в Константинополе он был пострижен в монахи под именем Гавриил, а после дальнейшего рукоположения в иеромонахи был направлен миссионером в Грецию и Валахию.

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"С 1782 года начинается служба иеромонаха Гавриила в России. К службе этой он приступил уже зрелым человеком, много видевшим, знакомым с нравами, обычаями, принципами управления практически всех княжеств Юго-Восточной Европы и Балкан. Он свободно владел несколькими языками. Такому человеку нетрудно было найти применение своим способностям во многих странах. Будущий владыка выбирает служение православной России", — рассказывает Шорина.

Бэнулеску-Бодони "приезжает в Полтаву, где в местной Славянской семинарии поначалу занимает должность учителя греческого языка, потом — философии". Далее путь иеромонаха Гавриила лежал в Молдову, где местный митрополит Гавриил Каллимаки (Кэлмашу) посвятил его в сан архимандрита.

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"В Полтаву Гавриил возвращается в 1788 году и с дозволения Святейшего синода назначается ректором Екатеринославской семинарии. Вероятно, уже тогда были оценены уникальные организаторские способности архимандрита Гавриила. Как оказалось, это было началом его грандиозной созидательной деятельности", — замечает исследователь.

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В то время на территории Молдовы и Валахии, состоявших под протекторатом России, шла очередная русско-турецкая война (1787-1791). Командование нуждалось в тех, кто хорошо разбирался в обычаях и устройстве Дунайских княжеств. Одним из таких людей и стал Бэнулеску-Бодони, который в 1789 году был направлен в действующую армию и представлен ее главнокомандующему, светлейшему князю Григорию Александровичу Потемкину. Немногим позднее Бодони стал первым членом Ясской духовной консистории.

А уже в декабре 1791 года Гавриил был хиротонисан (получил право совершать религиозные таинства и обряды — ред.) в епископа Бендерского и Белоградского. Посвящение состоялось в Яссах, проводил его митрополит Амвросий, местоблюститель Молдовлахийского экзархата (в данном случае — особой зарубежной территории Российской православной церкви).

Продолжение следует.