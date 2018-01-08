Народная память: Бендеры защищала злая колдунья

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik, Нику Гончар. Мистика — совсем рядом, и, если она не на страницах желтой прессы и не на экранах телевизоров, то уж точно ее не занимать в старинных преданиях.

© Sputnik / Irina Leahova Бендерская крепость станет туристическим центром

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Фольклор молдавского народа не исключение в этом вопросе. Так, например, советский и российский фольклорист молдавского происхождения Виктор Гацак (1933-2014) в своих публикациях свидетельствует о том, что в селе Варница в прошлом веке было записано предание фантастического содержания. В легенде в сказочной форме описывается противостояние осман и русских под Бендерами в XVIII веке.

"В предании повествуется о том, что сила Бендерской крепости — не в укреплении, а в заступничестве злой колдуньи. В обоих версиях легенды злое существо называется русскими, лишь слегка видоизмененными словами, но на молдавский манер — "колдуня", "волшебницэ". Колдунья не дает войскам подступить к неприятельской крепости. "Она насылала на них туман, и не мог приблизиться никто ни к валам, ни к стенам — такую она силу имела". Колдунья обладает неуязвимостью — пуля не может убить ее. Долгое время с помощью ведьмы неприятельская крепость оставалась неприступной", — писал Виктор Гацак.

И тут, по его словам, на авансцену повествования вступает… Александр Васильевич Суворов. Он в этих условиях проявляет выдержку, не идет на штурм: "… не послал армию, чтобы турок ее изрубил, а принялся прикидывать, что делать".

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"Суворов находит способ расправиться с колдуньей, наблюдая за крепостью с кургана возле села Гыска. В руках у Суворова ружье с необычным зарядом: "…сорвал с одежды золотые пуговицы, зарядил ими ружья со ствола". Когда, наконец, появляется колдунья, Суворов с первого выстрела убивает ее. Русские войска овладевают крепостью: "…выбили турок и погнали их вниз по долине"", — цитирует Гацак старинную легенду.

В другой версии предания повествование более развернутое, легендарно-фантастический элемент еще значительнее. "Волшебницу" сбивает со столба суворовский солдат. Свою "берданку" он заряжает для этого особым зарядом.

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Почему же народная память видоизменила исторические события, введя в повествование потусторонний персонаж? По свидетельству Гацака, известный молдавский писатель Григоре Ботезату соотносит фантастические элементы предания с фольклорной традицией и архаическими верованиями, отмечая в то же время специфическое переосмысление образа ведьмы как носительницы враждебной силы в предании о взятии Бендер. Ведьма как бы символизирует многовекового врага поработителя, получает исторические черты. Точнее, она обретает новую роль, выступая заодно с историческими врагами молдавского народа — османами.

А в 1880-х годах было записано другое сказание о взятии Бендер, уже украинское. Там тоже есть колдунья, "чарiвниця", обороняющая крепость. Она сидела в Бендерах "на стовпi" и возвращала "всi кулi". Метким выстрелом ее сбивает со столба солдат, который погибает.

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Все здесь понятно, кроме одного — почему слова, которыми в этой легенде обозначен антагонист, являются молдавской адаптацией с русского языка, а не переведены? Ответ прост — корни предания берут начало в русской фольклорной традиции. В качестве примера Гацак приводит сказание о колдунье города Риги и русском солдате Петре, которому удалось ее победить.

Солдат вступает в действие в самый напряженный момент, когда царь уже хотел было отступить. Солдат знает, что после гибели ведьмы умрет и он сам. И все же он выходит на этот поединок, причем отказывается от несметного богатства, которое сулит ему царь в награду: "Нет у меня ни детей, ни родни — один я одинешенек". Единственное условие, которое солдат ставит царю, — построить церковь и назвать его именем. "Эта церковь стоит в Риге и по сей день", говорит предание. "Мне нужны девять серебряных пуль, каждая в три раза тяжелей другой, и пусть на них будут начертаны три знака" — говорит солдат Петр. Русские войска идут на новый приступ города, а ведьма превращается в сороку. "Петр выстрелил по ней, а сорока — по нему. Обе пули, петрова и сорокина, столкнулись, но петрова пуля чуть потеснила сорокину. Третья петрова пуля оттолкнула сорокину пулю подальше". С каждым выстрелом перевес Петра заметнее. Наконец, единоборство завершается: "Обе последние пули, попали ведьме в сердце, она упала и скончалась. Рига сразу сдалась".