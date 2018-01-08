Церковь Молдовы: против Бэнулеску-Бодони шла "пятая колонна" той эпохи

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Скоро — годовщина события, важного для православной церкви Молдовы, да и Румынии тоже — 11 февраля 1792 года по повелению российской императрицы Екатерины II епископ Гавриил Бэнулеску-Бодони был возведён в сан митрополита и назначен экзархом Молдовы, Валахии и Бессарабии (в данном случае — это Буджакская степь на юго-востоке Молдавского княжества — ред.).

Царьград против

Иными словам, Бэнулеску-Бодони стал тогда духовным главой обоих Дунайских княжеств.

На тот момент, с 1791 года между Османской и Российской империями был заключён мир, по которому Молдова и Валахия возвращались под турецкое управление, а в церковном отношении — под управление Константинопольского патриарха.

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Кандидат искусствоведения Лариса Шорина, чей очерк о митрополите Гаврииле был опубликован в кишиневской газете "Русское слово", замечает, что назначение Бэнулеску-Бодони экзархом Дунавских княжеств "вызвало резкое противостояние со стороны как светской (Османская империя и администрации Молдовы и Валахии — ред.), так и церковной властей (Константинопольский патриархат — ред.), не соглашавшихся с активной пророссийской ориентацией высокопреосвященнейшего Гавриила".

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"Патриарх Константинопольский Неофит VII потребовал добровольного удаления митрополита Гавриила с кафедры, но тот отказался выполнить это требование. Тогда новый молдавский господарь Александр Мурузи отправил митрополита под арестом в Константинополь. Константинопольский патриарх предложил владыке Гавриилу епископскую кафедру в Греции, входившей тогда в православный миллет (юридическое и административное управление — ред.) Оттоманской Турции. Но митрополит не отрёкся от русского подданства даже под угрозой анафемы. Пробыв в турецком плену четыре месяца, он был освобождён по настоятельным требованиям русского посла и вернулся в Россию", — пишет Шорина.

Русские вернулись

А в 1806 году началась очередная русско-турецкая война, и вскоре русские войска вновь заняли Дунайские княжества.

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"Для духовного управления ими был призван владыка Гавриил. В 1808 году Указом императора Александра I митрополиту Гавриилу повелевалось "именоваться паки членом Синода и оного екзархом в Молдавии, Валахии и Бессарабии". Святейший Синод предписал митрополиту Гавриилу принять паству и избрать местопребывание по своему усмотрению.

Митрополит избрал столицу Молдавии, город Яссы. Перед высокопреосвященнейшим Гавриилом стояла задача устроения церковной жизни в соответствии со строгими правилами и порядками, по которым жила Русская церковь", — отмечает исследователь.

По ее словам, церковная жизнь в Дунайских княжествах находилась в крайнем расстройстве.

"Формально в Молдавии было три епархии — Ясская, Романская и Гушская (Хушская), и также три епархии в Валахии — Рымницкая, Аржишинская (Арджешская) и Бузевская (Бузэуская). Но главная сложность состояла в том, что централизованного управления в реальности не было — митрополиты жили в Бухаресте и в епархиях практически не бывали. Управление заключалось в перераспределении доходов, полученных от приходов и монастырей, между нуждами самих митрополитов и Константинопольского патриарха", — говорит Шорина.

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В то же время непонятно куда были потрачены немалые средства — 200 тысяч левов. Предшественники Бэнулеску-Бодони этот долг не вернули, и митрополит Гавриил был поставлен в крайне неловкое положение.

Священник был как пустое место

К тому же, в Яссах, по словам митрополита, "церкви строением не худые, утвари хотя и не богаты, но пристойны", "надлежащего порядка и благолепия в церквах весьма мало в Валахии и духовенство так необразованно, что как устава церковного не разумеют, так и Божественную Литургию многие порядочно совершать не умеют".

Не столько из-за османского гнета, сколько из-за общего попустительства местных ответственных лиц и децентрализации управления "духовенство в целом было крайне угнетено и унижено". С механизмом сбора налогов был, как сегодня сказали бы, полный бардак. Деньги и имущество из простого человека, да и из духовенства изымались любыми способами.

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Священников и других церковных служителей наравне с крестьянами "привлекали к отбыванию натуральных повинностей — использовали в строительстве дорог, общественных, а зачастую и частных объектов, забирали у них лошадей для различных нужд местных бояр". Более того, "священников и дьяконов даже избивали за долги, ещё менее церемонились с их жёнами и детьми".

"Ситуация усугублялась тем, что господари, назначаемые в Стамбуле, в основном, как правило, греки из квартала Фанар, тоже были временными, жадными откупщиками. Всё это вместе являло картину повсеместного падения нравов, безразличия, безысходности", — резюмирует Шорина.

Начал с учета и контроля

Она добавляет, что митрополит Гавриил "начал с простых и очевидных вещей — со строгого учёта и контроля — в октябре 1809 года он ввел метрические книги.

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"Священники должны были давать полную информацию о крещениях, венчаниях, отпеваниях. Здесь был важен не столько экономический аспект, сколько появление внятной, юридически полноценной регламентации событий, совершающихся в жизни человека. Это позволило навести порядок в брачно-семейных отношениях, пресечь многожёнство, упорядочить права наследования. Были также введены книги для учёта церковной утвари, прихода и расхода различного рода сумм, что, помимо контроля, позволяло понять особенности экономической жизни каждого прихода", — описывает те события Шорина.

Была и другая немаловажная проблема — большой отток монастырских доходов за рубеж. Дело в том, что многие обители Дунайских княжеств управлялись другими крупными православными монастырями в пределах Османской империи. Вывоз средств был немалый потому, что монастыри в Молдове и Валахии владели многими землями и селами. В общем, в стране, как говорится, мало что из этого оставалось.

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Реформам Бэнулеску-Бодони воспротивился высший клир княжеств, имевший хороший куш со всех этих антинародных денежных операций. Плелись интриги, решения митрополита саботировались. В общем, работал принцип пятой колонны — если родная власть тебя не устраивает, то лей воду на мельницу врага.

А о том, что вышло из борьбы между митрополитом Гавриилом и его коллегами-оппонентами, читайте в одной из следующих публикаций.