Русский солдат-освободитель - герой легенд Молдовы, Сербии и Болгарии

Этот распространенный сюжет попал в молдавский фольклор из русского фольклора - узнайте, о чем речь

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Помните рассказ о народном предании, когда Бендерскую крепость от русских войск защищают не османы, а злая колдунья? >>> © Sputnik/ РИА Новости Наука и мистика: клады Молдовы и пророчество Ванги

Так вот, оно далеко не единственное из череды подобный сказок и легенд, которых, оказывается немало не только в молдавском, но и в русском, украинском и даже сербском фольклоре.

Но обо всем по порядку.

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Советский и российский фольклорист молдавского происхождения Виктор Гацак (1933-2014) отмечал, что во всем этом пласте преданий, относящихся к расширению влияния Российской империи и сохранившихся в память народом, вместе с которыми русские боролись против османского господства, встречаются сюжеты, связанные с ведьмой, стерегущей вражескую твердыню.

"В этих преданиях подвиг русского воина осознается как победа над злыми колдовскими силами. Это очень интересная закономерность разноязычного фольклора, посвященного России, ее освободительной роли, проявляется и в фольклоре других народов. Например, в сербском предании говорится, что чума, предстающая в виде страшного и безжалостного существа, стала безопасной с тех пор, как ее "Русиjа ухватила и затворила у стеклен сандук"", — писал Гацак.

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По его словам, в болгарских преданиях мифические существа изгоняются или уничтожаются историческим личностями, главным образом — русскими во время освободительной русско-турецкой войны и более ранних русских походов.

"Явный прототип молдавского, украинского преданий о колдунье, обороняющей вражескую крепость, обнаруживается в русском фольклоре. Можно сослаться, в частности, на предание, которое связывается с осадой Нарвы при Петре Первом", — подчеркивает Гацак.

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Легенда гласит: "У шведского короля жена была колдунья. Бывало, зачнут русские стрелять в шведов, и пули наши летят обратно и вреда не делают". Дочь шведского короля, угодившая в плен к русским, влюбляется в русского генерала. Она же помогает выбрать солдата, который смог бы одолеть колдунью. Солдат стреляет необычным зарядом, прибегая, кстати, к способу, какой упоминается в молдавском предании о Бендерской крепости. "Солдат взял ружье, зарядил его пуговицей медной, прицелился в колдунью и убил наповал… и сам тотчас умер… на его могиле по сю пору часовня стоит".