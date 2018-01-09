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По дороге в Бухарест Zdob Si Zdub выступили в самолете

© Sputnik/ Алексей Куденко
Культура
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По дороге в Бухарест Zdob Si Zdub выступили в самолете и пожелали счастливого Нового года

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Популярная молдавская рок-группа Zdob Si Zdub дала импровизированный концерт в самолете, выполнявшем рейс Кишинев — Бухарест.

Роман Ягупов
© Sputnik/ Алексей Куденко
Выступление Zdob și Zdub внезапно остановилось

"Вместе с группой и нашими пассажирами мы дали старт празднованию не только зимних праздников, но и нашего дня рождения — исполнения 25 лет Air Moldova, который всегда с любовью доставляет вас домой", — написано в соцсетях.

По окончании выступления лидер группы Роман Ягопов пожелал пассажирам счастливого Нового года.

Концерт состоялся в честь молдавской авиакомпании, которой 12 января исполнится 25 лет.

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Теги:
самолет, концерт, Zdob Si Zdub, Кишинев
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