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Бендерская крепость

Загадочные подземелья Бендер и народные легенды о них

© Sputnik / Irina Leahova
Культура
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Тема:
Узнай Молдову! (245)
22110

Загадочные подземелья Бендер и народные легенды о них - новые факты об устном народном творчестве молдаван

КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik, Нику Гончар. Многие как на левом, так и на правом берегу Днестра слышали о знаменитых подземных ходах города Бендеры и Бендерской крепости.

Бендерская крепость
© Sputnik / Irina Leahova
Бендерская крепость станет туристическим центром

Тема эта заслуживает целой серии публикаций, но на этот раз мы остановимся лишь на одном эпизоде, связанном с народными преданиями об осаде русскими войсками Бендерской крепости, принадлежавшей тогда Османской империи.

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Как известно, во время Русско-турецкой войны 1768-1774 годов, в июле — сентябре 1770 года 33-тысячная вторая русская армия под командованием графа Петра Ивановича Панина осаждала Бендерскую крепость, которую защищал 18-тысячный турецкий гарнизон. Тогда русские рыли под Бендерами подкоп, чтобы подвести мины и взять город. Было это в августе 1770 года.

Бендерская крепость
© Sputnik/ Igor Vzorov
Бендерская крепость – изуродуют или облагородят

Но память простого народа расставляет в исторических событиях свои акценты, о которых подробно рассказал в одной из своих публикаций советский и российский фольклорист молдавского происхождения Виктор Гацак (1933-2014). Молдавское предание о подкопе под Бендерами свидетельствует: "Рыли… пока не смогли пройти в крепость и теперь у них был ход". Во время боя, после гибели ведьмы, этим ходом проехали десять казаков и принялись громко трубить, приведя в смятение защитников крепости, объясняет предание.

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"В аналогичном переосмыслении предстают, уже в другом предании, подземные работы противника. В исторических источниках говорится, что осажденные, в свою очередь, вели галереи и взрывали мины. Предание же повествует, что турки копают подземный ход, стремясь бежать из осажденной крепости", — рассказал Гацак.

Открытие бюстов Михаила Барклая-де-Толли и Якова Кульнева в пантеоне русской воинской славы перед стенами Бендерской крепости
© Sputnik / Irina Leahova
История русского воинства увековечена в Бендерской крепости

"Копали они, копали, и достигли почти середины города Бендеры. Но дальше (продвинуться) не успели, потому что Суворов пробился с армией в крепость и взял их в плен". Казалось бы, при чем здесь Суворов, под Бендерами не воевавший. Об этом читайте здесь >>>

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"Обратим внимание, что в обоих преданиях фигурируют не минные галереи, а ходы для передвижения сражающихся. В первом случае проникшие в крепость казаки-трубачи обращают врагов в страх, и они с перепугу бросаются в Днестр. Во втором враги, войдя в неоконченный ход, оказываются в ловушке и попадают в плен. В обоих случаях трансформация реальных подробностей осады придает повествованию не только сюжетную завершенность, но и эмоциональную выразительность", — считает Гацак.

Бендерская крепость
© Sputnik / Irina Leahova
Турецкие инженеры оценивают состояние Бендерской крепости

С историческими воспоминаниями связана и концовка предания о взятии Бендер. В ней говорится об участии молдаван в осаде крепости, и это, кстати, подтверждается фактами.

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"Характерно сообщение армейского "Журнала" тех лет о молдавских волонтерах под Бендерами: "… несколько сот, вышедши из гор и лесов молдавских, к нашим легким войскам присоединились и начали осаду". С этим свидетельством предание перекликается самым прямым образом — речь идет о крестьянах, которые выходили на бой с общим врагом: "Молдаване насаживали лезвие косы на жердь и протыкали турок насквозь. И еще одна вещь была у молдаван. У них был цеп, молотильник такой, и когда ударяли тем молотильником, зашибали турка на месте", — заключает Гацак.

  • Бендерская крепость
    Бендерская крепость
    © Sputnik/ Igor Vzorov
  • Бендерская крепость
    Бендерская крепость
    © Sputnik/ Igor Vzorov
  • Бендерская крепость
    Бендерская крепость
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Бендерская крепость
    Бендерская крепость
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Бендерская крепость
    Бендерская крепость
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Бендерская крепость
    Бендерская крепость
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Бендерская крепость
    Бендерская крепость
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Бендерская крепость
    Бендерская крепость
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Бендерская крепость
    Бендерская крепость
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Бендерская крепость
    Бендерская крепость
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Открытие бюстов Михаила Барклая-де-Толли и Якова Кульнева в пантеоне русской воинской славы перед стенами Бендерской крепости
    Открытие бюстов Михаила Барклая-де-Толли и Якова Кульнева в пантеоне русской воинской славы перед стенами Бендерской крепости
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Открытие бюстов Михаила Барклая-де-Толли и Якова Кульнева в пантеоне русской воинской славы перед стенами Бендерской крепости
    Открытие бюстов Михаила Барклая-де-Толли и Якова Кульнева в пантеоне русской воинской славы перед стенами Бендерской крепости
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Открытие бюстов Михаила Барклая-де-Толли и Якова Кульнева в пантеоне русской воинской славы перед стенами Бендерской крепости
    Открытие бюстов Михаила Барклая-де-Толли и Якова Кульнева в пантеоне русской воинской славы перед стенами Бендерской крепости
    © Sputnik / Irina Leahova
1 / 13
© Sputnik/ Igor Vzorov
Бендерская крепость
Тема:
Узнай Молдову! (245)

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Теги:
подземный ход, подземелья, Бендерская крепость, Виктор Гацак, Александр Суворов, Бендеры, Оборона
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