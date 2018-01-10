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Знамя Молдовы во время Битвы при Байе 15 декабря 1467 года с войсками Венгрии

Сегодняшняя дата в Молдове – почти национальный праздник

© Sputnik/ Николай Костыркин
Культура
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Тема:
Узнай Молдову! (244)
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Сегодняшняя дата в Молдове – почти национальный праздник: давайте узнаем, что отмечают в стране

КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. В Молдове общественность и неправительственные организации каждый год широко отмечают дату, имеющую место быть в среду. Речь идет о 543-летии победы молдавских войск над османскими интервентами при Васлуе (при Подул ыналт).

Возложение цветов
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Наступивший год в Молдове – год Штефана Великого

Феи монастыря в Сахарне — кому оставляют записки прихожане >>>

Васлуйская битва — одно из самых успешных сражений молдавского господаря Штефана III Великого, которое стало частью периода борьбы молдавского народа за независимость против турецких нашествий на юго-восточную Европу в XV — XVI веках.

Решающая битва той кампании произошла 10 января 1475 года в районе города Васлуй на территории средневекового Молдавского княжества. Сейчас это место — в пределах Румынии.

Стодвадцатитысячная османская армия под предводительством Хадым Сулеймана-паши встретилась в месте под названием Высокий мост (Подул Ыналт — с молд.), что в 60 километрах южнее города Яссы, у слияния рек Ракова и Бырлад.

Средневековые молдавские воины
© Facebook / Сергей Нинику
История в красках: художник из Молдовы рисует армию Штефана Великого

Исторические знамена и флаги Молдовы >>>

Вместе с не более, чем 100 тысячами осман Молдову пришли разорять 17 тысяч валахов господаря этого княжества Лайотэ Басараба, а также 20 тысяч болгарских рекрутов. Им противостояло 40 тысяч молдаван, пять тысяч секеев (миноритарное население Трансильвании, родственное венграм) под предводительством Бласиуса Мадьяра, воевод Трансильвании (их с 1,8 тысячи мадьяр направил на помощь Молдовы венгерский король Матей Корвин) и две тысячи полков. Ими лично командовал Штефан Великий.

Несмотря на численное превосходство войск противника и плохое вооружение большей части молдаван, хорошее знание местности способствовало тому что в ходе битвы армия нашей страны наголову разбили осман и валахов.

Враг потерял в битве от 40 до 50 тысяч человек убитыми, а войско Молдовы — около 4,5 тысячи.

Возложение цветов к памятнику Штефана чел Маре в День независимости Молдовы
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Где похоронена знаменитая дочь Штефана Великого

Памятник Штефану Великому в Кишиневе мог выглядеть совсем иначе >>>

Финальному наступлению предшествовал необычный трюк молдавских военных трубачей. Проникнув глубоко в тыл османской армии, трубачи подали сигнал к решающей атаке. Турецкие солдаты были буквально сбиты с толку, решив, что они окружены. Началась паника, чем моментально воспользовался Штефан. Противник был разгромлен.

Историки считают, что победа при Васлуе значительно повысила роль Молдовы в борьбе против Османской агрессии. Свершившееся также не оставило ни Венгрии, ни Польше ни малейшего повода покорить Молдову — прежде господарей в Сучаве обвиняли в том, что они, якобы, не в состоянии сдержать османское нашествие на Европу.

Престиж победы у Высокого моста был настолько высок, что сам папа римский Сикст IV поздравил Штефана с победой, хотя отношения между православными и католиками в этот период были далеко небезоблачными.

Памятник-путешественник: куда теперь поставят Штефана >>>

Триумф Молдовы был недолгим. Уже в 1476 году Штефан потерпел поражение от турок в битве в Белой Долине (Валя албэ — с молд.), у современного села Рэзбоень. Так и не получив вовремя существенной помощи от правителей западноевропейских государств, Штефан вынужден был признать своё княжество вассалом Османской империи и возобновил уплату дани султану.

По материалам из открытых источников

Тема:
Узнай Молдову! (244)

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Теги:
история, битва при Васлуе, Штефан Великий, Валахия, Османская империя, Молдова, Культура и искусство
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