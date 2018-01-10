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Бюст Михай Еминеску

Последний романтик Европы: Эминеску, которого мы приобрели

© Sputnik / Miroslav Rotari
Культура
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Тема:
Поющая Молдова 2018 (17)
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В понедельник, 15 января, исполняется 168 лет со дня рождения классика румынской и молдавской литературы Михая Эминеску

Иван Бурзум, для Sputnik Молдова

В понедельник в Молдове отмечают Национальный день культуры, приуроченный к 168-летию со дня рождения гения. Последний романтик Европы", " Утренняя звезда" молдавской поэзии", "бесподобный поэт", такие эпитетами наградили Михая Эминеску его поклонники и его недруги (уже после смерти поэта). Жизнь гения литературы, гражданского активиста, журналиста была короткой, но яркой. Об этом — в проекте Sputnik Молдова "История в деталях" (жмите на инфографику ниже).

Эминеску пришлось жить в эпоху больших перемен. В эти годы бурлила политическая жизнь: произошло объединение Валахии и Молдовы, Бухарест стал столицей нового государства — Румыния,  Европа была охвачена революционными настроениями. Все эти события не могли не отразиться на мировоззрении поэта. Он бросил вызов времени своим романтизмом.

Гражданская активность Эминеску пугала его политических оппонентов. Эминесковед Константин Попович писал, что своими разгромными статьями и публицистикой Эминеску "отправил в отставку" два румынских правительства.

Эминеску-журналист выступал против стремления властей к союзу Румынии с Австро-Венгрией, он был сторонником патриотических идей. Но, как часто бывает, политика — это завеса чьих-то экономических интересов. Немецкий и австрийский капитал активно проникал в Румынию, а за "бизнес-сделками", которые касались продажи железной дороги, скупки природных ресурсов и т.п., стояли некоторые политические силы.

 

Эминеску 8 раз был арестован румынской полицией при самых различных обстоятельствах, в отношении него устраивались провокации. Тем не менее, запугать идейного журналиста не удавалось. Он продолжал писать разоблачительные статьи, обличать лицемеров. В результате такого противостояния, оппоненты Эминеску объявили его сумасшедшим.

Изнуряющая работа, бедность и духовная неудовлетворенность, депрессии, нервные истощения действительно "привели" его в психиатрическую лечебницу. Но сошел ли поэт сума под конец своей короткой жизни (умер Эминеску в 39 лет), доподлинно неизвестно.

Тема:
Поющая Молдова 2018 (17)
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