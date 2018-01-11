Отнять Бернардацци: русофобия по-кишиневски

КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik, Николай Костыркин. Дьявол обитает в деталях, и здесь главное — это не переборщить с придирками.

Но с "придирками", думаю, мы не переборщим, приведя здесь фотографию, выложенную в фейсбук известным в Молдове музыкантом и исполнителем Тимуром Пантелеевым. На снимке — фотография одного из указателей с надписью улицы в центре Кишинева — "Alessandro Bernаrdazzi" написано на пластиковой дощечке.

"Наша заскорузлая местечковая русофобия проявляется даже в подобных мелочах. Ну, скажите, какой он "Алессандро"?! Он был вовсе даже Александр Осипович, русский архитектор, родившийся в Пятигорске, всю жизнь проживший на территории Российской империи и много чего сделавший для Кишинёва. Нет же, надо обязательно написать русское имя "Александр" на итальянский манер, хотя к Италии Бернардацци не имел никакого отношения. Вообще никакого!", — написал Пантелеев под фотографией.

Скажете, "придирка"? Отнюдь! И даже если это не проявление русофобии, то уж точно грех против исторической достоверности. Оговоримся лишь в одном: Бернардацци — действительно этнический итальянец, но всю жизнь свою, сердце, душу и талант посвятил России, той, какой она была при его жизни, то есть, включая и Восточную Молдову тоже. И уж никогда он "Алессандро" не писался. По крайней мере, в официальных документах.

Итак, обратимся к известным фактам, растиражированным по всем уголкам интернета.

Александр Осипович Бернардацци родился в 1831 году — русский архитектор, работавший главным образом в Новороссийской губернии и в Бессарабии, член Общества гражданских инженеров, Петербургского общества архитекторов. Сын уроженца Швейцарии, архитектора Иосифа Карловича Бернардацци, отец архитекторов Александра и Евгения Бернардацци, то есть, представитель одной из династий русских зодчих.

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Семейство Бернардацци из города Памбио (в Тичино, италоязычном кантоне Швейцарии — ред.) обосновалось на юге России при Александре I.

В 1843 году Бернардацци определён в младшие классы Строительного Училища в Петербурге, окончил курс по первому разряду со званием архитекторского помощника. С 1850 года назначен на младшую техническую должность в Бессарабскую областную строительную и дорожную комиссию. Почти 30 лет был городским архитектором Кишинёва. В 1875 году стал почетным гражданином Кишинёва.

В 1883 году Бернардацци переехал в Одессу, но продолжал проектировать и для Бессарабии, позднее работал в Новороссийском университете.

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Бернардацци был приверженцем классицизма, затем неоклассицизма, в то же время он тяготел к стилизации итальянского ренессанса с элементами готики. Александр Осипович работал над благоустройством Кишинёва — занимался трассированием и мощением улиц, проектировал и строил городской водопровод. Участвовал в благоустройстве Городского сада (ныне — парк имени Штефана Великого). К его работам в Кишинёве относятся более 30 построек: здание городской думы (ныне — здание мэрии) женская гимназия княгини Натальи Дадиани, церковная капелла при женской гимназии (ныне — храм св. Теодоры Сихлийской), греческая церковь (храм св. Пантелеймона) и т.д.

Бернардацци также проектировал в Бендерах, военные пристани на реке Дунай (близ города Рени), участвовал в работах по возвышению брустверов в Бендерской крепости; проектировал здание соборной церкви в Ново-Нямецком монастыре близ Бендер, мосты через Днестр и Дунай. Он построил множество административных зданий и в Одессе.

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Скончался Александр Осипович 14 (26) августа 1907 года во время командировки, на станции Фастов, ныне — город в Киевской области Украины. Согласно завещанию, он был похоронен в Кишинёве рядом со своей матерью. По вине застройщиков послевоенного периода его могила, равно как и могилы многих других известных людей на Центральном православном (Армянском) кладбище, были срыты для постройки кинотеатра имени 40-ка Лет ВЛКСМ.

Улица в Кишиневе, бывшая Кузнечная, носит имя знаменитого зодчего с 1981 года.

По материалам из открытых источников