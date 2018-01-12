Театр "С улицы Роз": в новый год с новыми гастролями - коллектив отправился в Швейцарию, затем выступит в Италии, на Кипре и в российской Костроме

КИШИНЕВ, 12 янв — Sputnik. Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз" отправился на гастроли в Швейцарию и Италию.

Труппа покажет спектакль "Незнайка и его друзья" 13 января в Цюрихе, 14 января в Милане и 15 января в Лугано, сообщил корреспонденту Sputnik художественный руководитель театр "С улицы Роз" Юрий Хармелин.

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По его словам, 31 января по 4 февраля театр будет в Кипре на фестивале, где покажет пьесу об Эдит Пиаф "Падам… падам" и спектакль "Женское счастье".

Восьмого февраля коллектив отправится в Кострому, где представит "Утиную охоту".