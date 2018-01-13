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Один из крестьянских домов, представленных на выставке. Снимок этих зданий, скорее всего, не был сделан в Кишинёве, а во время другой выставки

Первые просветители Бессарабии – кто они

© Photo: oldchisinau.com
Культура
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Тема:
Узнай Молдову! (246)
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Рассказ о митрополите Гаврииле Бэнулеску-Бодони и его сподвижниках на пути ко всеобщему образованию Бессарабской области

КИШИНЕВ, 13 янв — Sputnik. У каждого в современном мире своя точка зрения на Церковь и религию, но нельзя забывать о том, что в прошлые времена именно церковные институты власти играли важную роль в просвещении людей.

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Именно так произошло после 1812 года, когда, согласно Бухарестскому миру Восточная Молдова (Бессарабия) была окончательно освобождена от османского владычества и вошла в состав России. Началось кардинальное реформирование жизни в крае, и, как следствие, рост уровня жизни и, в том числе, образованности населения.

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Большой вклады в это дело внес митрополит Кишиневский и Хотинский Гавриил Бэнулеску-Бодони и его сподвижники.

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Искусствовед Лариса Шорина в своем очерке, посвященном митрополиту Гавриилу, приводит документ под названием "Краткое статистическое описание Заднестровской области, присоединённой к России по мирному трактату, заключенному с Портою Оттоманскою в Бухаресте 1812 года". Его составил в те годы протоиерей Петр Куницкий.

Помимо рассказа о том, что жители Бессарабии производят много полезной продукции, но не хотят расширять производство, привыкши к тому, что прежние власти их всячески обирали, Куницкий говорит и о качестве образования в крае на момент его присоединения к России:

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"…Не только низшего состояния обыватели не просвещены, и вовсе безграмотны, но даже бояре и самое духовенство весьма недалеко отошли от простого состояния. Не потому однако ж, чтобы они не имели охоты или способности, ибо всякой почти бояр имеет в доме одного или двух учителей иностранных, и дети боярские весьма хорошо успевают в изучении языков. Все бояре говорят кроме природного Молдавского языка по Гречески и по Французски, а многие и по Немецки и по Итальянски. Но о словесности и других познаниях почти никакого познания не имеют. Сего причиною: во-первых, неблагонамеренные учителя, которые получая весьма великие деньги и содержание от родителей вверяемых им детей, учат воспитанников своих только именовать вещи иностранными словами, а не открывают им пути к дальнейшим успехам в науках. Прежние Правители не только не обращали никакого внимания, но, кажется, еще с намерением старались содержать Молдаван в невежестве" (грамматика оригинала сохранена).

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"Этим описанием протоиерей Пётр Куницкий обозначил принципиальную разницу между колониальным управлением и признанием региона равноправной частью административно-культурного целого", — резюмирует Шорина.

По ее словам, ситуацию усугубляло еще и то, что "в Бессарабии церквей было очень мало, и священников не много, "которые порядок церковный отчасти разумеют", да и храмы были очень бедны".

"Уже в сентябре 1812 года Бэнулеску-Бодони издал указ об учреждении в Кишинёве духовной семинарии, даже не дожидаясь ответа от Святейшего Правительствующего Синода, будучи уверен в положительном характере этого ответа. Указ определял важные идейные и просветительские цели семинарии: "В школе должны обучаться дети как духовенства, так и иных сословий. Учащиеся своей образованностью и примерным поведением будут производить благоприятное впечатление на соседние народы, формируя у них положительный образ российского руководства этим краем"", — отмечает Шорина.

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Она добавляет, что преподавательский состав подбирался тщательно — многие из них были выпускниками Киевской духовной академии, а главой духовной семинарии был назначен протоиерей Пётр Куницкий, бывший до этого ректором Ясской духовной школы.

"Пётр Семёнович Куницкий родился в 1774 году в семье священника. Воспитание получил в полтавской Славянской семинарии, которую окончил при архимандрите Гаврииле (Бэнулеску-Бодони), в то время — профессоре и ректоре семинарии. Ряд исследователей считают Куницкого одним из лучших эллинистов (специалистов по греческой культуре и истории — ред.) России, подготовленных Бэнулеску-Бодони", — рассказывает исследователь.

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В 1798 году Куницкий принял сан священника и "за опытность в делах и благонамеренность" стал, по распоряжению митрополита Гавриила, членом консистории и семинарского правления.

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"В начале 1809 г. уже в Яссах отец Пётр Куницкий принимал деятельное участие во всех мероприятиях по учреждению Молдовалахской епархии. Он выполнял важные дипломатические поручения в борьбе митрополита Бэнулеску-Бодони с греческими настоятелями "преклоненных" монастырей (монастырей, приписанных к иноземным монастырям — ред.). Столь серьёзная миссия свидетельствует о доверии к священнику со стороны экзарха, который мог положиться на административный опыт и дипломатические способности Куницкого. В дальнейшем Куницкий не раз выполнял ответственные поручения митрополита. Он и стал первым ректором Кишинёвской духовной семинарии", — говорит Шорина.
Префектом семинарии в Кишиневе был назначен Ириней Нестерович.

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"Он, сын священника, после окончания Киевской духовной академии был переведён в Кишинёв, где принял участие в устройстве семинарии и пансиона при ней. В 1813 году был пострижен в монашество и рукоположен в иеромонахи, а в 1815 году возведён в сан игумена Городищенского Успенского монастыря в Бессарабии. 25 мая 1817 года произведён в сан архимандрита Курковского Рождества Богородицы монастыря Кишинёвской и Хотинской епархии и назначен ректором Кишинёвской духовной семинарии. В 1824 году занял место законоучителя в 1-м Кадетском корпусе в Санкт-Петербурге. 31 января 1827 года хиротонисан в епископа Пензенского и Саратовского", — перечисляет Шорина послужной список Нестеровича.

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По ее словам, об обаянии и удивительных педагогических способностях отца Иринея свидетельствует писатель-мемуарист Филипп Вигель в своих знаменитых "Записках".

"В части, посвящённой Бессарабии, он говорит "об архимандрите Иринее, который весь жар пылкой души своей и цветущих лет посвятил единственно добродетели, религии и образованию юношества"", — дополняет искусствовед в свое очерке, опубликованном в кишиневской газете "Русское слово".

По ее словам, должность семинарского эконома занял протоиерей Кишинёвского кафедрального собора Исидор Гербановский, позднее — законоучитель Ришельёвского лицея в Одессе.

Лишь краткое описание заслуг и достижений этих людей заслуживает если не восхищения, то неподдельного интереса и искреннего уважения.

О том, к чему привела их деятельность, читайте в одной из следующих публикаций.

Тема:
Узнай Молдову! (246)

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Теги:
просвещение, Кишиневская духовная семинария, митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони, Бессарабия, Молдова, Россия
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