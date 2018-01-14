Кишиневская семинария - как создавали первое в крае учебное заведение

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. В 2018 году в Молдове можно широко отметить довольно важную дату — 205-летие основания Кишиневской духовной семинарии, первого в Восточной Молдове полноценного учебного заведения.

© Sputnik/ Николай Костыркин Фотофакт: старинное надгробие обнаружено прямо в центре Кишинева

Как сообщает искусствовед Лариса Шорина в своем очерке, посвященном митрополиту Кишиневскому и Хотинскому Гавриилу Бэнулеску-Бодони, к октябрю 1812 году стараниями этого бессарабского первоиерарха и его единомышленников учебно-административная часть Кишиневской духовной семинарии была готова к началу занятий.

Кишинев с высоты птичьего полета и старый аэропорт города >>>

"Но открытие пришлось отложить до зимы 1813 года из-за отсутствия помещения. Поначалу занятия проходили в двух комнатах и в церковном доме при кафедральном соборе. Но уже к 1817 году для семинарии был построен большой двухэтажный дом. На первом этаже находились четыре класса, кабинет ректора, преподавательская комната и больница. На втором — ещё четыре учебных класса и обширный зал для торжественных актов, где было место для певческого хора, библиотека. Позади всех построек был разбит большой сад", — рассказывает Шорина.

По ее словам, "во второй половине главного семинарского корпуса расположился Благородный пансион — первое в Бессарабии светское учебное заведение".

Очевидно, что митрополит Гавриил решал задачу как духовного, так и светского образования, понимая, что Бессарабия "не может развиваться без образованной национальной элиты".

Под Кагулом обнаружили старинный тоннель, ведущий в подземный город >>>

Программа пансиона включала глубокое изучение языков — русского, молдавского, латыни и греческого. В число обязательных предметов входили богословие, логика, грамматика, риторика, философия, история, география и математика, а также и катехизис — "для наставления юношества в христианской православной вере, любви к Богу, Государю, Отечеству и ближнему, а также почтению к родителям и начальству", — писал митрополит Гавриил Ивану Марковичу Гартингу, гражданскому губернатору Бессарабской губернии (1813-1817). И там же продолжал: "Ибо молдавские бояре не хотят видеть своих детей лишенными духовной пищи".

© Sputnik / Irina Leahova Старинный Тирасполь - в наглядных экспонатах

Было решено открыть Благородный пансион до начала работы гражданского училища, что произошло лишь в 1833 году.

Кишиневские старинные родники и их "отцы-основатели" >>>

"И в семинарию, и в пансион принимались дети от 8 до 12 лет. Дети духовенства учились бесплатно. Содержание пансионеров оплачивали родители. Но, как правило, 10-12 учеников обучались на казенный счет, так что возможность получить образование была и у детей из бедных семей. Пансион должен был готовить чиновников для местной администрации. Окончившие полный курс обучения выпускались в чине XII класса Табели о рангах и могли поступать на гражданскую службу или в университеты. ", — отмечает Шорина.

По ее словам, выпускниками пансиона стали братья Хаждеу, Контантин Негруцци, Алеко Руссо, Александр Донич, Константин Стамати — в общем, почти все наши классики.

Отмена налогов

"С первых же дней перед митрополитом Гаврилом встала сложная задача собирания епархии — из разрозненных, бедных храмов, рассеянных по всей территории Бессарабии, из священников, униженных поборами и пренебрежением местных феодалов. 4 ноября 1812 года экзарх Гавриил сделал представление Святейшему Синоду "на счет устроения новой епархии", в которой насчитывалось городов и селений 755, а приходских церквей — 749", — рассказывает исследователь в своем очерке, опубликованном на страницах кишиневской газеты "Русское слово".

Она добавляет, что "митрополит, всегда собиравший вокруг себя талантливых и верных людей, безошибочно выбрал в качестве ближайшего помощника Димитрия Сулиму".

"Отец Димитрий Сулима с 1811 года безотказно нёс труд созидания епархии рядом с митрополитом, а после его смерти ещё два десятилетия ею руководил. Именно преосвященный Гавриил постриг Сулиму в монашество с именем Димитрий. Затем иеромонах Димитрий был рукоположен в сан викарного епископа при Молдовлахийском экзархате с титулом "Бендерский и Аккерманский". С этого времени митрополит и викарий совместно трудились над укреплением и развитием православной Бессарабии", — подчеркивает автор.

Опубликован клип, посвященный старинной улице Кишиневa >>>

По ее словам, "митрополит уже с самого начала попросил освободить духовенство края от зависимости от откупщиков, взимающих дань с местных земель и посевов, а также от земских повинностей, и синод поддержал эту просьбу, а Скарлат Стурдза, первый гражданский губернатор Бессарабии (1812-1813), отменил все налоги и повинности для её духовенства".