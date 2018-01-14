Эминеску - Luceafărul молдавской и румынской поэзии топ фактов

В понедельник в Молдове отмечают Национальный день культуры, в честь Эминеску Luceafărul молдавской и румынской поэзии

Эминеску пришлось жить в эпоху больших перемен. В эти годы бурлила политическая жизнь: Бухарест стал столицей нового государства — Румыния, Европа была охвачена революционными настроениями. Все эти события не могли не отразиться на мировоззрении поэта. Он бросил вызов времени своим романтизмом.

В понедельник в Молдове отмечают Национальный день культуры, приуроченный к 168-летию со дня рождения гения. "Последний романтик Европы", " Утренняя звезда" молдавской поэзии", "бесподобный поэт", такими эпитетами наградили Михая Эминеску его поклонники и его недруги (уже после смерти поэта). Жизнь гения литературы, гражданского активиста, журналиста была короткой, но яркой. Об этом — в проекте Sputnik Молдова "История в деталях" (жмите на инфографику ниже).