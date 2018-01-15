Как выглядел стадион "Динамо" в Кишиневе 100 лет назад - раритетное фото

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. На опубликованном в фейсбуке фотоснимке — известное всем кишиневцам место.

Это стадион "Динамо".

"Футбольные команды на кишинёвском стадионе, начало 1920-х гг. Стадион был обустроен на бывшей Немецкой площади ещё в период царской России, в межвоенный период получил имя короля Фердинанда I. В советское время был перестроен и переименован. Сейчас он нам известен как стадион "Динамо"", — подписал раритетное фото специалист по истории Кишинева Юрий Швец.

Об истории этого места читайте в материале корреспондента Sputnik Сергея Цуркану >>>