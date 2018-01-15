14:23 15 Января 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв-8°C
Прямой эфир
Поиск
Открытие после реставрации памятника А. С. Пушкину

Пушкинские юбилеи 2018 года в Молдове

© Sputnik/ Евгений Одиноков
Культура
Получить короткую ссылку
Тема:
Легенды старого Кишинева (110)
2210

Пушкинские юбилеи 2018 года - рассказывает известный пушкинист Виктор Кушниренко

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Молдавский исследователь жизни и творчества Александра Сергеевича Пушкина, Виктор Кушниренко, рассказал как-то одну легенду:

"Когда маленький Саша Пушкин только начал только ходить, в новогодняя ночь его уложили спать. Но гости так развеселились, что разбудили мальчика. И он, распахнув тяжелые двери, вошел в залу.

- Новый год к нам пришел!

- Нет, это новый век пришел, — ответили мальчику взрослые.

Тогда на земле наступил XIX век. С него и взяла свое начало удивительно прекрасная пушкинская эпоха".

Парк и скульптор

По словам известного пушкиниста, в 2018 году исполнится 190 лет со дня написания Пушкиным поэмы "Полтава", сюжет которой был обретен в Бессарабии в ходе поездок в Варницу и Бендеры, где поэт искал могилу Мазепы.

"Будут отмечаться юбилейные даты многих прославленных современников поэта. 28 ноября исполнится 180 лет со дня рождения выдающегося скульптора академика Александра Опекушина, изваявшего первые памятники поэту в Москве и Кишиневе", — рассказал Кушниренко.

По его словам, юбилейные даты значатся и пушкинском календаре Молдовы, где поэт жил и творил в 1820-1824 годах.

"Мы будем отмечать 200 лет той весне 1818 года, когда в Кишинев прибыл освободитель Европы — император Александр I и здесь подписал рескрипт об особом статусе Бессарабской области. Он благословил пустынный тогда участок в новом центре Кишинева под городской сад. А уже два года спустя в молодом саду гулял Пушкин с друзьями, кишиневскими красавицами, с семействами Стамати, Стамо, Руссо, Ралли, Катаржи", — отметил пушкинист.

Он добавил, что не так давно было ровно 150 лет с тех пор, как парк посетил сопровождавший императрицу Марию Александровну давний друг Пушкина князь Петр Вяземский.

Здесь рождались строки стихотворения Пушкина "Проездом через Кишинев":

И вот прослывший бес арабский,
Наш поэтический пострел,
Невольный житель бессарабский,
Здесь вольно жил и вольно пел…

"На нашей земле Пушкин написал, начал, задумал более 200 сочинений. Это четвертая часть из того, что он успел создать за время своей короткой, но прекрасной жизни. В Кишиневе зазвучали поэмы "Кавказский пленник", "Братья разбойники", "Гавриилиада", "Бахчисарайский фонтан" и другие", — перечислил собеседник.

На брегах Быка

Он заметил, что 195 лет назад Пушкин именно в Кишиневе создал первые 16 строф своего знаменитого романа "Евгений Онегин".

"Первые две онегинские строфы увенчаны датами "9 мая" и "28 мая ночью". Именно у нас, на широких, добротных листах "масонской тетради" поэт восклицал:

Друзья Людмилы и Руслана!
С героем моего романа
Без предисловий, сей же час
Позвольте познакомить вас:
Онегин, добрый мой приятель,
Родился на брегах Невы,
Где, может быть, родились вы
Или блистали, мой читатель,
Там некогда гулял и я;
Но вреден север для меня", — процитировал Кушниренко.

Тема:
Легенды старого Кишинева (110)

По теме

Пушкин "без головы" на новый год в Фалештах
Дом-музей Пушкина в Кишиневе ждут инвестиции
Фотофакт: знаменитое пушкинское село Бессарабии 100 лет назад
Два крещения прадеда Пушкина – кто стал первым крестным отцом арапа
Предок Пушкина обязан своим спасением господарям Молдовы и Валахии
Теги:
Петр Вяземский, Александр Первый, Татьяна Ларина, Виктор Кушниренко, Александр Пушкин, Бессарабия, Молдова, Россия, Кишинев, Общество
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Ветчина
    На контроле

    Четыре белорусских производителя продуктов питания с 16 января будут взяты на усиленный лабораторный контроль в России.

  • Горнолыжные курорты Грузии
    Эх, прокачусь!

    Власти Грузии продолжат развивать самые популярные горнолыжные курорты страны Бакуриани и Гудаури, которые ждут масштабные преобразования.

  • Предновогодняя столица
    На страже

    Сотрудники аптеки в Сухуме предотвратили кражу новогодней иллюминации, организовав погоню за преступниками.

  • Строительство газопровода, фото из архива
    Откредитовались

    Всемирный банк выделил уже более 80% кредита, предусмотренного для строительства Трансанатолийского трубопровода – TANAP.

  • Российские МИГ-29 пролетели в небе над Ереваном в День независимости Армении
    Горный перехват

    Российские пилоты истребителей МиГ-29, дислоцированных в Армении, выполнили перехват воздушных целей условного противника.

  • Занесенная снегом трасса, архивное фото
    Снеговое стояние

    Движение для всех видов автотранспорта закрыто из-за ограничения видимости, усиления ветра и метели в двух областях Казахстана.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Последствия аварии на трассе Кишинев-Бендеры
Шокирующие кадры последствий аварии с пятью погибшими в Молдове
Поножовщина в Перми: по меньшей мере 15 человек пострадали
Поножовщина в Перми: по меньшей мере 15 человек пострадали
Календарь постов и трапез 2018
Календарь постов и трапез на 2018 год

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться