Пушкинские юбилеи 2018 года в Молдове

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Молдавский исследователь жизни и творчества Александра Сергеевича Пушкина, Виктор Кушниренко, рассказал как-то одну легенду:
"Когда маленький Саша Пушкин только начал только ходить, в новогодняя ночь его уложили спать. Но гости так развеселились, что разбудили мальчика. И он, распахнув тяжелые двери, вошел в залу.
- Новый год к нам пришел!
- Нет, это новый век пришел, — ответили мальчику взрослые.
Тогда на земле наступил XIX век. С него и взяла свое начало удивительно прекрасная пушкинская эпоха".
Парк и скульптор
По словам известного пушкиниста, в 2018 году исполнится 190 лет со дня написания Пушкиным поэмы "Полтава", сюжет которой был обретен в Бессарабии в ходе поездок в Варницу и Бендеры, где поэт искал могилу Мазепы.
"Будут отмечаться юбилейные даты многих прославленных современников поэта. 28 ноября исполнится 180 лет со дня рождения выдающегося скульптора академика Александра Опекушина, изваявшего первые памятники поэту в Москве и Кишиневе", — рассказал Кушниренко.
По его словам, юбилейные даты значатся и пушкинском календаре Молдовы, где поэт жил и творил в 1820-1824 годах.
"Мы будем отмечать 200 лет той весне 1818 года, когда в Кишинев прибыл освободитель Европы — император Александр I и здесь подписал рескрипт об особом статусе Бессарабской области. Он благословил пустынный тогда участок в новом центре Кишинева под городской сад. А уже два года спустя в молодом саду гулял Пушкин с друзьями, кишиневскими красавицами, с семействами Стамати, Стамо, Руссо, Ралли, Катаржи", — отметил пушкинист.
Он добавил, что не так давно было ровно 150 лет с тех пор, как парк посетил сопровождавший императрицу Марию Александровну давний друг Пушкина князь Петр Вяземский.
Здесь рождались строки стихотворения Пушкина "Проездом через Кишинев":
И вот прослывший бес арабский,
Наш поэтический пострел,
Невольный житель бессарабский,
Здесь вольно жил и вольно пел…
"На нашей земле Пушкин написал, начал, задумал более 200 сочинений. Это четвертая часть из того, что он успел создать за время своей короткой, но прекрасной жизни. В Кишиневе зазвучали поэмы "Кавказский пленник", "Братья разбойники", "Гавриилиада", "Бахчисарайский фонтан" и другие", — перечислил собеседник.
На брегах Быка
Он заметил, что 195 лет назад Пушкин именно в Кишиневе создал первые 16 строф своего знаменитого романа "Евгений Онегин".
"Первые две онегинские строфы увенчаны датами "9 мая" и "28 мая ночью". Именно у нас, на широких, добротных листах "масонской тетради" поэт восклицал:
Друзья Людмилы и Руслана!
С героем моего романа
Без предисловий, сей же час
Позвольте познакомить вас:
Онегин, добрый мой приятель,
Родился на брегах Невы,
Где, может быть, родились вы
Или блистали, мой читатель,
Там некогда гулял и я;
Но вреден север для меня", — процитировал Кушниренко.