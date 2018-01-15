Пушкинские юбилеи 2018 года в Молдове

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Молдавский исследователь жизни и творчества Александра Сергеевича Пушкина, Виктор Кушниренко, рассказал как-то одну легенду:

"Когда маленький Саша Пушкин только начал только ходить, в новогодняя ночь его уложили спать. Но гости так развеселились, что разбудили мальчика. И он, распахнув тяжелые двери, вошел в залу.

- Новый год к нам пришел!

- Нет, это новый век пришел, — ответили мальчику взрослые.

Тогда на земле наступил XIX век. С него и взяла свое начало удивительно прекрасная пушкинская эпоха".

Парк и скульптор

По словам известного пушкиниста, в 2018 году исполнится 190 лет со дня написания Пушкиным поэмы "Полтава", сюжет которой был обретен в Бессарабии в ходе поездок в Варницу и Бендеры, где поэт искал могилу Мазепы.

"Будут отмечаться юбилейные даты многих прославленных современников поэта. 28 ноября исполнится 180 лет со дня рождения выдающегося скульптора академика Александра Опекушина, изваявшего первые памятники поэту в Москве и Кишиневе", — рассказал Кушниренко.

По его словам, юбилейные даты значатся и пушкинском календаре Молдовы, где поэт жил и творил в 1820-1824 годах.

"Мы будем отмечать 200 лет той весне 1818 года, когда в Кишинев прибыл освободитель Европы — император Александр I и здесь подписал рескрипт об особом статусе Бессарабской области. Он благословил пустынный тогда участок в новом центре Кишинева под городской сад. А уже два года спустя в молодом саду гулял Пушкин с друзьями, кишиневскими красавицами, с семействами Стамати, Стамо, Руссо, Ралли, Катаржи", — отметил пушкинист.

Он добавил, что не так давно было ровно 150 лет с тех пор, как парк посетил сопровождавший императрицу Марию Александровну давний друг Пушкина князь Петр Вяземский.

Здесь рождались строки стихотворения Пушкина "Проездом через Кишинев":

И вот прослывший бес арабский,

Наш поэтический пострел,

Невольный житель бессарабский,

Здесь вольно жил и вольно пел…

"На нашей земле Пушкин написал, начал, задумал более 200 сочинений. Это четвертая часть из того, что он успел создать за время своей короткой, но прекрасной жизни. В Кишиневе зазвучали поэмы "Кавказский пленник", "Братья разбойники", "Гавриилиада", "Бахчисарайский фонтан" и другие", — перечислил собеседник.

На брегах Быка

Он заметил, что 195 лет назад Пушкин именно в Кишиневе создал первые 16 строф своего знаменитого романа "Евгений Онегин".

"Первые две онегинские строфы увенчаны датами "9 мая" и "28 мая ночью". Именно у нас, на широких, добротных листах "масонской тетради" поэт восклицал:

Друзья Людмилы и Руслана!

С героем моего романа

Без предисловий, сей же час

Позвольте познакомить вас:

Онегин, добрый мой приятель,

Родился на брегах Невы,

Где, может быть, родились вы

Или блистали, мой читатель,

Там некогда гулял и я;

Но вреден север для меня", — процитировал Кушниренко.