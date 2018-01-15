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Удивительно, но факт: древнеправославные поморцы в Молдове

© Sputnik/ И. Зенин
Культура
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Тема:
Узнай Молдову! (250)
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Удивительно, но факт: древнеправославные поморцы живут в Молдове вот уже несколько сотен лет

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. В Единцах живут потомственные старообрядцы-поморцы, которые составляют единственную на территории Молдовы религиозную общину старообрядцев-беспоповцев, принадлежащую к Древлеправославной поморской церкви.

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Единцы известны со времен Александра Доброго

По словам историка Наталии Абакумовой, после никоновского раскола, произошедшего в Российском государстве в XVII веке, часть старообрядцев, посчитав, что Русская православная церковь отступила от истинной веры, предпочла остаться вовсе без священников. Отсюда и название этой общины — беспоповцы. Вместо священников в общинах поморцев — выборные старейшины, "отцы".

"Город Единцы ко времени поселения здесь первых старообрядцев представлял собой владельческое местечко, расположенное на почтовом тракте из Хотина в Бельцы. Это место, село Вединци, впервые упоминается в Грамоте молдавского господаря Александра Доброго от 15 июня 1431 года в перечне земель, дарованных во владение ворнику (представитель верховной власти в городе, сборщик налогов, следивший за выполнением горожанами повинностей и содержанием господарских дворов — ред.) Купчичу "за правую и верную службу". После завоевания этих земель в XVI веке турками крепость Хотин и прилегающая к ней территория, охватывавшая почти весь Хотинский уезд, составляли так называемую райю — владение турецкого паши», — рассказала Абакумова в своем очерке, опубликованном в кишиневской газете "Русское слово".

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По словам исследователя, в 1812 году Хотинская турецкая райя вместе со всей Восточной Молдовой была присоединена к Российской империи, а земли — возвращены в собственность молдавских бояр.

Откуда беспоповцы пришли в Бессарабию

По словам Абакумовой, единецкие старообрядцы — это потомки русских мигрантов из Восточной Пруссии и Латгалии (территории современной Латвии), переселившихся в первой половине XIX века на территорию Бессарабской области.

"Предки наших поморцев когда-то проживали на территории, охватывающей центральную часть Тверской области и к западу от Твери, включая в себя юго-запад Ленинградской, юго-запад Новгородской и почти всю Псковскую область. Во время религиозных гонений, начавшихся во второй половине XVII века против последовательных сторонников "старой веры", большая часть беспоповцев из этих областей бежала на сопредельную с Россией территорию Латгалии, входившую тогда в состав Речи Посполитой, а также в Восточную Пруссию. В первой половине ХIХ века произошла миграция части беспоповцев из Прибалтики и Восточной Пруссии на территорию Волынской и Подольской губерний Правобережной Украины и на север Бессарабской области, в Хотинский уезд. Небольшим числом они расселились в Хотине, местечке Секуряны, в слободках Тырново и Глинная и селе Маркауцы. Но основная часть поселилась в местечке Единцы, ставшем их главным духовным центром", — констатирует Абакумова.

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© Photo: oldchisinau.com
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По ее словам, в начале 50-х годов XIX века в местечке Единцы поселились пять семей из Динабурга (впоследствии — Даугавпилс). Здесь уже проживали около 20 семей, переселившихся из Пруссии, но в какие годы, точно неизвестно. В 1872 году туда переселилась еще одна большая группа беспоповцев из села Глинная, где они жили последние 10 лет. Раньше они находились в услужении у разных помещиков северной части Бессарабии и Подольской губернии.

В середине 1880-х годов из-за роста населения Единец и, как следствие сокращения размеров выделяемых под сельхознаделы земель почти половина всех семей местных старообрядцев основала в семи километрах новый поселок — Русянская слободка, от названия расположенного рядом молдавского села Русень.

"Занимались старообрядцы преимущественно хлебопашеством, для занятия товарным земледелием вынуждены были арендовать дополнительные площади. Многие уходили на сезонные заработки. С наступлением весны целыми семействами переходили в разные места Бессарабии и смежных губерний, где в продолжение целого лета и осени занимались разными работами и посевами баштанов: выращивали тыквы, огурцы и прочие овощи", — рассказа Абакумова.

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По ее словам, после оккупации Бессарабии в 1918 году Румынским королевством церкви не закрывали, но запрещалось служить по старому стилю, чему особенно упорно сопротивлялись старообрядцы. Церковь поморцев все годы оставалась действующей, и служили в ней, несмотря на запреты, по старому календарю.

"Сегодня в Единцах проживают примерно 300 семей староверов. Еще около 30 человек, в основном старики, проживают в селе Слободка (Русянская). Местное население называет их кацапами, сами же они называют себя староверами. В последние годы, в условиях политической и экономической нестабильности, наметился отток молодежи, выезжающей на территорию России, — в основном в Москву и Калининградскую область", — заключает Абакумова.

Тема:
Узнай Молдову! (250)

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Теги:
беспоповцы, старообрядцы, Наталия Абакумова, Молдова, Россия
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