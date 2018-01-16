The Beatles в Кишиневе: невозможное возможно, а что именно, вы узнаете, прочитав этот текст

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik, Ион Бурзум. Всемирный день британской группы The Beatles, — "тех, с кого все началось", — отмечают во вторник, 16 января.

Везет Британии, там есть памятные места ливерпульской четверки. А вот жители Санкт-Петербурга могут отправиться на прогулку по городским местам, посвященным The Beatles. Есть там, например, "улица Джона Леннона" — соответствующую табличку на стену дома повесил один из фанатов "жуков". Есть там и паб "Ливерпуль", гордость заведения — барабанная палочка Ринго Старра. Проводят в разных странах и фестивали в честь The Beatles.

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А что же в Кишиневе? Кроме поклонников, получается, ничего? Раньше в октябре (в день рождения Джона Леннона) организовывался музыкальный фестиваль. Был когда-то на Ботанике и ресторан Beatles. И, получается, все, больше нет памятных мест?!

То ли от скуки, то ли из-за самоиронии, кишиневцы находят, все-таки, возможность прикоснуться к славе легенды рок-н-ролла… Например, в интернете гуляет афиша, анонсирующая концерт The Beatles в Кишиневе в 2010 году. И фото участников квартета прилагается. Отличная шутка!

© Sputnik/ Очевидец Шуточная афиша концерта The Beatles в Кишиневе

А чтобы действительно окунуться в атмосферу The Beatles, наденьте наушники и послушайте несколько композиций ансамбля. Хорошего прослушивания!