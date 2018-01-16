Евровидение-2018 в Молдове: песни участников, сюрпризы, скандалы

КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Прием заявок на национальный отбор к песенному конкурсу "Евровидение-2018" в Молдове завершился 15 января. В итоге список участников ограничился 28 исполнителями, группами и дуэтами.
Пожалуй, главной неожиданностью стало то, что песню "My lucky day" для триумфаторов "Новой волны-2017" группы "DoReDoS" написал народный артист России Филипп Киркоров вместе с поэтом Джоном Баллардом. Именно они были авторами композиции Сергея Лазарева "You are the only one", с которой он покорил европейскую публику в 2016 году.
Есть в списке и те исполнители, кто регулярно принимает участие в национальном отборе – это Саша Богнибов, Дойница Герман, коллектив "Che-MD" и Руслан Цэрану.
Не обойдется этот конкурс и без скандалов. Организаторам уже направили протест, который касается заявки Пелагеи Стефогло. Дело в том, что она же подавала заявку на участие в белорусском отборе, а, согласно внутреннему регламенту проведения национального отбора в Молдове, "участники не могут быть зарегистрированы в других аналогичных отборочных конкурсах стран-участниц Евровидения-2018".
Следующий этап для конкурсантов – живые прослушивания, дата которых пока не названа. После того, как жюри услышит все композиции, будут отобраны 16 участников полуфинала.
В этом году единственный полуфинал состоится 22 февраля. В финал пройдут только 10 участников. Он состоится 24 февраля. Победителя выберут путем суммирования голосования жюри и публики.
Список претендентов выглядит следующим образом:
DoReDoS — My lucky day
Дойница Герман — Dance in flames
Che-MD — Inima-n stîngă
Саша Богнибов – Love
Участница Славянского базара 2016 и шоу Х-фактор Израиль Анна Тимофей – Endlessly
Мария Кодряну — Zâmbește soarelui
Руслан Цэрану — Come to life
Sandy C & Aaron Sibley — Once Upon a Time
Tolik – Glass
Дима Гайтур — Она моя
Вера Цуркану — Black Heart
Группа "5 Stele" — Maldavian dance
Тудор Бумбак — Numai pentru tine
Bostan – Frățică
Феличия Дунаф – Alien
Николета Сава — La Esencia del Sur
Лавиниа Русу – Altundeva
Марина Кудалб — Bianco e nero
Denny Feyton — Maybe it’s love
Лаура Багрий — Da Bucuriei
Анна Одобеску – Agony
Илья Сорочан & Dasha DaGro — Minds & Veins
Bella Luna – Moments
Пелагея Стефогло — Let’s start together right now
Shvets — The world
Saidy — Beauty song
Константин Кобылян — Numai Tu
Viorela — The gates of love