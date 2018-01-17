Бузова в Кишиневе раскроет свои тайны: как умело соблазнять мужчин

КИШИНЕВ, 17 янв — Sputnik. Скандально известная певица, бывшая звезда "Дома-2" Ольга Бузова может выступить 18 марта в Кишиневе со спектаклем "Мужчина нарасхват".
Эта дата указана в ее концертном туре.
Спектакль с Ольгой Бузовой — "Мужчина нарасхват" — это традиционная комедия положений. Девушка любит мужчину. Позднее выясняется, что он женат, и любовница замышляет месть, вместо слёз оборачивающуюся ворохом неловких ситуаций. Смешная, местами неожиданная, разрывная комедия.
Главные роли в "Мужчине нарасхват" исполняют телевизионные звезды Антон Лирник (Comedy Club), Ольга Бузова, а также кавээнщики из "Уездного города".