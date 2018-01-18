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Образ Божией Матери в женском монастыре Рождества Божией Матери

Вечера православной поэзии состоятся в Кишиневе

© Sputnik/ Михаил Воскресенский
Культура
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Вечера православной поэзии состоятся в Кишиневе - в рамках этих встреч пройдет награждение победителей двух республиканских творческих молодежных литературных конкурсов

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Вечер православной поэзии состоится в Кишиневе. В этот раз он будет назван — "А в детстве возле нас росла береза…". Об этом рассказала корреспонденту Sputnik председатель Ассоциации русских писателей Молдовы Олеся Рудягина.

Ассоциация русских писателей
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Встреча пройдет в субботу в Кишиневе, в Воскресной школе Свято-Георгиевского храма и начнется в 16.30.

В рамках вечера состоится встреча с именитым гостем из Москвы — Ниной Орловой-Маркграф, поэтом, переводчиком, прозаиком, автором книг для детей, лауреатом литературной премии имени св. князя Александра Невского, членом Союза писателей России.

А в воскресенье в 16.00 в столичной библиотеке имени Михаила Ломоносова пройдёт награждение победителей Седьмого республиканского литературного конкурса для молодёжи "Взлетная полоса-2017" и третьего Конкурса святочного рассказа. Оба состязания организовала и провела Ассоциация русских писателей Молдовы при поддержке Российского центра науки и культуры в РМ и Свято-Георгиевского храма Кишинёва.

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Теги:
русские писатели Молдовы, русская литература Молдовы, литературный конкурс, вечер православной поэзии, литература, писатели, Олеся Рудягина, Кишинев, Культура и искусство
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