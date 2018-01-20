Никогда не догадаетесь: почему Кишинев – столица

Почему Кишинев стал столицей - оказывается, ключевую роль сыграл здесь один из известнейших церковных первоиерархов нашего края

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. После того, как в 1812 году восточная Молдова отошла к России, и было решено образовать Бессарабскую область.

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Судьбоносное решение

Встал вопрос о центре нового административного образования. Наместник Бессарабской области А. Н. Бахметьев полагал, что удобнее было бы сделать центром Бендеры — город, отстроенный вокруг мощной крепости основательными зданиями, рассказывает искусствовед Лариса Шорина.

Но тут судьбоносное для нашего города решение принял митрополит Кишиневский и Хотинский Гавриил Бэнулеску-Бодони.

"Центром митрополии Гавриил решил сделать небольшой городок Кишинёв. Он настоял на своём решении, выкупил для казны и городок Кишинёв, и окрестные сёла, принадлежавшие двум монастырям и частным владельцам", — рассказала Шорина в своей работе, посвященной Бэнулеску-Бодони.

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По ее словам, мотивы бессарабского первоиерарха объяснил в своих записях его сподвижник протоиерей Петр Куницкий:

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"Город Кишинёв есть самый удобнейший для резиденции областного или губернского Правительства, как потому, что оный находится посередине области, так и потому, что с одной стороны довольно лесу и камней для зданий, а с другой — пространственная степь. Также и вода здесь ключевая, и воздух чистый, по каковым причинам сей город многолюднее других здешних городов" (грамматика оригинала сохранена).

"Естественным образом резиденция митрополита стала городским центром, вокруг которого в первое время группировалось молдавское боярство. Постепенно сюда, в Кишинёв, начали приезжать чиновники, военные, учителя, строители, купцы, деловые люди из России", — объясняет Шорина.

Резиденция митрополита

Она добавляет, что "выбор места для постройки самого здания митрополии, названного позднее Архиерейским домом, свидетельствует о силе творческого воображения экзарха, его незаурядном инженерном мышлении и умении реализовывать свои смелые планы".

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"Митрополичий дом было решено построить в версте от основного поселения, на западной стороне высокого холма. Митрополита не смутило то, что место для постройки было неудобным — испещрённым буграми, поросшим диким кустарником. Площадку для строительства разровняли, и обозначился план митрополии и Соборной площади, а также и перспектива нового города на холме", — рассказывает исследователь.

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Она замечает, что грандиозные планы строительства требовали и огромных средств. Митрополит переписывался с отцом-основателем Одессы Арманом де Ришельё, у одесситов — он просто "Дюк". Также Бэнулеску-Бодони "искал и находил жертвователей, благотворителей".

"Возникла проблема поиска квалифицированных рабочих, имеющих опыт строительства сложных архитектурных сооружений. Митрополит сам ездил по всему юго-западному краю, искал, привозил. Строили всерьёз, прочно, солидно", — подчеркивает Шорина.

К 1816 году был построен митрополичий дом с домовой церковью во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Видимо, уже с той поры Покров день, 14 октября, стал датой Храма Кишинева.

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"Рядом с домом митрополита была возведена Крестовая церковь. Эти здания строились по проектам талантливого архитектора — архимандрита Иоанникия (Шикова), отдавшего свою жизнь служению Церкви в Бессарабии. Его деятельность была многообразной, он был верным соработником и продолжателем начинаний митрополита Гавриила, по зову которого приехал в Кишинёв", — рассказала Шорина.

Строивший храм св. Георгия в Кишиневе

Здесь стоит сказать несколько слов об этом архитекторе-архимандрите. Слово снова Ларисе Шориной:

"Будущего архимандрита-архитектора в миру звали Иван Шиков, родился он в 1777 году в купеческой семье. В 16 лет Иван принял монашеский постриг с именем Иоанникий в Нямецком монастыре, где прослужил 12 лет переписчиком. В 1805 году он получил назначение в Александро-Невскую лавру в Петербурге. Пребывание в Санкт-Петербурге сформировало вкус отца Иоанникия, он многому научился. © Sputnik/ Алексей Ничукин Русский солдат-освободитель - герой легенд Молдовы, Сербии и Болгарии

В 1810 году молодого инока по приказу митрополита Гавриила перевели в штат экзархата в Яссы — на должность ризничего — заведующего всей церковной утварью. А спустя два года митрополит Гавриил уже поручил отцу Иоанникию составить проект, вычертить план и фасады будущих зданий митрополии. На протяжении строительства автор вёл и технический надзор всего процесса. Когда открылась духовная семинария, отец Иоанникий стал преподавать в ней математику, рисование, алгебру, географию и физику. Он также заведовал и семинарской библиотекой.

По проекту архимандрита Иоанникия в 1814 году в Кишинёве была заложена Свято-Георгиевская церковь. Он возводил двухэтажный настоятельский корпус в монастыре в Каприянах, принимал участие в строительстве кишинёвского Рождественского кафедрального собора, разработал проект трёхпрестольного Преображенского собора в Бендерах. Многотрудную творческую земную жизнь архимандрит завершил в Свято-Успенском Гербовецком мужском монастыре, где был и настоятелем".

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В 1813 году при митрополии начала действовать первая в Бессарабии типография.

"А два года спустя по инициативе Библейского общества, членом которого был митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони, в Москве и Петербурге было отпечатано и прислано в Бессарабию 4005 экземпляров Нового Завета на молдавском языке и 250 — на греческом. Начальником духовной типографии был назначен уже упомянутый архимандрит Иоанникий. Здесь печатались учебные таблицы на молдавском языке для взаимного обучения по методу Ланкастера. Для решения задачи быстрого и массового овладения населением грамотой этот метод казался самым доступным", — отмечает Шорина в своем очерке о митрополите Гаврииле, опубликованном в кишиневской газете "Русское слово".