Прообразом пушкинской Татьяны была бессарабская красавица

КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. Мало для кого является секретом, что Александр Сергеевич Пушкин, находясь в южной ссылке, именно в Кишиневе начал писать свой гениальный роман в стихах "Евгений Онегин".

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Известный молдавский историк, исследователь творчества и жизни Пушкина, Виктор Кушниренко, сообщил корреспонденту Sputnik о том, что до своего отъезда из Кишинева в Одессу, который состоялся 2 июля 1823 года, поэт создал на молдавской земле 16 строф "Онегина".

"Это почти третья часть первой главы романа в стихах. В известных изданиях это 182 стихотворные строки, в рабочих тетрадях, почерневших от правок, — 536 строк. В последний приезд из Одессы в Кишинев 13-27 марта 1824 года Пушкин написал на нашей земле "Письмо Татьяны к Онегину" для третьей главы романа", — прокомментировал Кушниренко.

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Но следующее сообщение может приятно удивить жителей Молдовы. Оказывается, по словам Кушниренко, прообразом Татьяны Лариной, главной героини "Евгения Онегина", можно уверенно считать жительницу Бессарабии Екатерину Ралли, молодую красавицу-супругу Апостолаки Стамо.

"Екатерина дважды отвергла признания Пушкина, заявив, почти как потом классик написал в романе: "Но я другому отдана и буду век ему верна…"", — рассказал Кушниренко.

В письме Пушкина от 6 декабря 1830 года, адресованного им из Москвы офицеру Николаю Степановичу Алексееву, с которым поэт подружился ещё в Кишинёве, мы читаем:

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"Пиши мне, мой милый, о тех местах…, которые сделались уже милы моему воображению, о берегах Быка, о Кишиневе, о красавицах вероятно состарившихся…, о Стамо, о Худобашеве, об Инзове, об Липранди, словом обо всех близких моему воспоминанию…".

А уже 1831 году Алексеев писал Пушкину, что Екатерина овдовела и наконец "свободна".

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О Екатерине Стамо (1798-1869), урожденной Ралли мы знаем то, что она — дочь богатого бессарабского помещика Замфираке (Захария) Ралли. О нем вы подробнее можете прочитать здесь >>>

Первым мужем Екатерины Ралли стал кишинёвский дипломатический чиновник Апостолаке (Апостол) Константинович Стамо (1770 — 1831), известный своей дружбой с Пушкиным. Он был старше своей жены на 30 лет.

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Из открытых источников мы узнаем, что после кончины Стамо Екатерина вышла замуж за венгерского гусара Александра Матиаса (Матьяша), впоследствии родоначальника бессарабского дворянского рода Матиасов, причисленного по прошению Александра Матиаса к местному дворянству в 1845 году. Впоследствии, Александр Богуславович Матиас был бендерским уездным земским исправником, а затем — кишинёвским полицмейстером.

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Их дочь Мария Александровна вышла замуж за надворного советника из известного бессарабского дворянского рода Зилоти, а, овдовев, занималась попечительской деятельностью, в частности была одним из пяти директоров Кишиневского женского Попечительского тюремного отделения. А их сын, Эммануил Александрович Матиас, в 1908 году был генерал-лейтенантом российской армии, помощником начальника Главного штаба артиллерийского управления Российской Империи.

Остается добавить, что после гибели Пушкина, Екатерина Ралли рассказала своему племяннику Константину Ралли-Арборе некоторые семейные предания о поэте, в том числе и о событиях в жизни Пушкина, которые привели к написанию им поэмы "Цыганы". Константин Ралли записал и опубликовал эти рассказы своей тётушки.