Русская кровь короля Михая I

КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. Казалось бы, биография недавно умершего последнего короля Румынии Михая I полностью изучена. Ан нет! Есть один факт, который известен немногим.

У Михая I две прабабушки принадлежали к российскому царскому Дому Романовых.

Это место в Кишиневе хорошо помнит короля Михая >>>

Первая из них — Ольга Константиновна Романова (1851-1926). Великая княжна и дочь великого князя Константина Николаевича и великой княгини Александры Иосифовны, жена второго греческого короля Георга. Известна в том числе и тем, что до такой степени увлекалась поэзией Лермонтова, что составила домашнее издание "Извлечения из сочинений Лермонтова на каждый день года" с автографами членов русской императорской фамилии и некоторых иностранных фамилий.

© Photo: oldchisinau Королева Греции Ольга Константиновна. Литография 1867 года

Вторая прабабушка Михая I — Великая княгиня Мария Александровна Романова, (1853-1920) в замужестве герцогиня Эдинбургская и герцогиня Саксен-Кобург-Готская. Дочь российского императора Александра II и императрицы Марии Александровны, родная сестра императора Александра III.

© Photo: oldchisinau Великая княгиня Мария Александровна Романова

Таким образом, становится понятным, что судьбы России и Румынии переплетены сложнее, чем это может показаться. И это, конечно же, далеко еще не все исторические факты, многие секреты ждут своих первооткрывателей.

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