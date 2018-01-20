Кишиневские погосты: забытое кладбище на Старых Буюканах

КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. В третьей части цикла мы расскажем об одном из самых малоизвестных кладбищ молдавской столицы. Находится оно у церкви на Старых Буюканах, полное название храма довольно мудреное — Церковь Святых Архангелов Михаила и Гавриила и Святого Мученика Валерия. Добраться до церкви сложно — улочки узки и запутаны, и это несмотря на то, что церковь находится на холме. Именно поэтому о кладбище при храме знают не все.

© Sputnik/ Сергей Цуркану Церковь при кладбище на Старых Буюканах, Кишинев

Адрес церкви — улица Бисеричий 5. Когда-то здесь было село, давшее название району, но его давно поглотил город.

© Sputnik/ Сергей Цуркану Церковь при кладбище на Старых Буюканах, Кишинев

По мнению некоторых историков, кладбище при церкви — самое старое в Кишиневе. В настоящий момент сохранилось девять надгробий, датируемых самым началом XIX века.

© Photo: oldchisinau Старинное надгробье на кладбище на Старых Буюканах, Кишинев

Остальные могильные камни несколько старше, но от этого не менее живописны.

© Sputnik/ Сергей Цуркану Старинное надгробье на кладбище на Старых Буюканах, Кишинев

А по воспоминаниям старожилов, еще недавно на территории кладбища были склепы XVII века.

Кстати, надписи на старинных надгробьях очень интересны и расшифрованы еще не полностью. Это еще один момент, делающий кладбище на Старых Буюканах уникальным объектом Кишинева.

При написании статьи частично использована информация сайта oldchisinau.com