Дому-музею Пушкина в Кишиневе исполняется 70 лет - знаменитый "домик" тогда и сейчас

КИШИНЕВ, 22 янв — Sputnik. Триста тысяч леев будет выделено на реконструкцию территории вокруг зданий дома-музея Пушкина в Кишиневе.

Отметим, что брусчатка, уложенная в тех местах еще в позапрошлом веке, местами требует ремонта, причем почти что капитального.

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Забота городских властей о доме-музее Пушкина особенно знакова в год, когда это учреждение будет отмечать 70 лет своей работы.

Как рассказал корреспонденту Sputnik известный пушкинист Виктор Кушниренко, решение правительства Молдавской ССР об увековечении памяти Пушкина на молдавской земле и открытии в Кишиневе дома-музея поэта было принято 31 мая 1946 года.

На этой инициативе тогда настаивали известные молдавские поэты Андрей Лупан и Емилиан Буков, а также представители молодежи.

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"С помощью музеев Москвы, Петербурга, Одессы, благодаря энтузиазму первого директора музея, пушкиниста Бориса Трубецкого и его сподвижников 10 февраля 1948 года музей принял первых посетителей", — рассказал Кушниренко.

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Он привел написанные в те дни Емилианом Буковым строки:

По тропам широким к ступенькам крыльца

Приходим сегодня мы с вами.

Войдем, чтоб наполнились наши сердца

немеркнущими лучами…

"Это был день 111-го года со дня гибели поэта. Скромная экспозиция насчитывала чуть более 50 экспонатов. Я был очарован ими в начале 60-х годов, когда с братом впервые переступил порог музея. Стояла снежная, морозная зима. Был уже вечер. Посреди единственной тогда выставочного зала располагалась печь. Она была еще теплой. Прикосновение к ней запомнилось на всю жизнь как прикосновение к живому Пушкину. Отсюда и особая моя любовь к нему", — вспоминает Кушниренко.

По его словам, тогда было доподлинно известно только о двух подлинных строениях на земле, связанных с Пушкиным и дошедших до наших дней, — о музее-квартире на Мойке, 12 в Петербурге и доме-музее на Антоновской, 19 в Кишиневе.

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"В наши дни общее количество посетителей музея давно уже измеряется миллионами. Сюда спешат пушкинисты и почитатели поэта со всех уголков планеты. К 200-летию со дня рождения поэта, которое по решению ЮНЕСКО отмечалось повсеместно, в музее была открыта новая постоянная экспозиция, наиболее приближенная к тому, как именно жил и творил поэт в Бессарабии. А чуть позже появилась и новая постоянная экспозиция в Долне в бывшей усадьбе боярина Ралли", — напомнил Кушниренко.

Он утверждает, что до 2015 года музейный комплекс считался одним из лучших не только в Молдове, России, но и в мире.

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"Он был подлинным научным и методическим центром, настоящим центром русской духовности в Молдове, одной из жемчужин молдавско-российского наследия, составной частью национального наследия. Но благодаря "особой заботе" некоторых ключевых чиновников из музея уволили профессиональных специалистов, заменив их некими приближенными, которые по-русски говорят с помощью бумажки, а о Пушкине не знают практически ничего", — заявил Кушниренко.