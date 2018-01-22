История Кишинева: снег - это не помеха веселью

Угадайте, что за место в Кишиневе на старинном фото

КИШИНЕВ, 22 янв — Sputnik, Николай Костыркин. Возвращаясь к снежно-зимней тематике Кишинева, можно привести в пример еще одну фотографию межвоенного периода.

Итак, Бессарабия — под румынской оккупацией. Местные жители относились к этому явлению по-разному. Городское население, как правило, более-менее уживалось с инородной властью. Ведь, человек так устроен, что всегда найдет время и повод для радости или, по крайней мере, отдыха.

Об этом говорят радостные, приветливые лица мужчин на фотографии тех лет, сделанной зимой.

© Facebook / Retro Chişinău Старинное фото Кишинева

А где была запечатлена эта интересная компания, вам предстоит угадать. Ответ — здесь >>>