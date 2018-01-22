Исповедь старого клоуна – уникальная премьера в Кишиневе

Николай Костыркин, Sputnik Молдова

Артист Александр Кожухарь известен в Кишиневе и по всей Молдове, в первую очередь, тем, что он умеет и хочет дарить людям праздник.

Александр приходит на Новый год в образе Деда Мороза, на клубные вечеринки — в костюме MC Vot Tak, а для самых маленьких он — клоун Гржмеллик.

Хотя, почему только для самых маленьких?! В то уже далекое от нас время, когда Кишиневский цирк еще не пришел в негодность благодаря попустительству властей и принимал гостей на своей главной арене, клоун Гржмеллик радовал детишек зажигательными, запоминающимися номерами. На этой "старой школе" циркового юмора выросло и поколение автора этих строк, и многие дети до и после.

А потом была программа "Накипело!", которая готовилась на канале NIT, а ее суть — в том, что Александр Кожухарь в костюме клоуна предлагал гражданам рассказать на камеру о самом наболевшем. Народная программа была нужна людям, но не тем, кто всегда считал себя выше всех. И передачу, как и сам канал, в итоге под разными выдуманными предлогами закрыли. А жаль!

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А еще Александр — драматический актер, играл в некогда знаменитом в 90-е кишиневском театре-лаборатории "Босх".

Теперь артист решил совместить два свои амплуа и снова выйти на драматическую сцену. Кожухарь написал пьесу "Жизнь и макароны" для моноспектакля. В нем он сыграет старого клоуна, который поделится со зрителями своими воспоминаниями, впечатлениями о жизни, расскажет, как и почему пришел в профессию циркового артиста, и что главное понял за прожитые годы.

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Пьеса эта еще не опубликована — для кишиневцев, тех, кто придет 25 февраля (начало в 16.00) в Еврейский культурный центр КЕДЕМ, увиденное и услышанное станет абсолютной премьерой.

Работа Александра Кожухаря несет эмоциональную нагрузку в каждой строчке. Все, что автор воплотил на бумаге, — квинтэссенция его собственной жизни, по сути автобиография. Он погружает читателя в мир цирка — мир магии, который гораздо более реален, чем, например, макароны (в тексте — прямая отсылка к названию) или еще что-либо из ежедневного нашего обихода.

"Когда я был маленьким, мои сверстники то и дело говорили: "Вот когда я вырасту…". Я никогда не говорил ничего такого. Я просто не видел себя взрослым. Меня это не интересовало. Ну никак не мог представить, что когда-нибудь вырасту и стану таким же, как все большие дяди, что ходили вокруг. Может быть, поэтому я состарился, но так и не вырос", — говорит герой произведения, подводя главный итог прошедших лет и разрушая тем самым наши стереотипы, столь надоевшие, но в то же время невероятно прочно засевшие в нашем сознании.

Или вот:

"Жизнь — это смесь магии и макарон, фантазии и реальности. Цирк — это магия, макароны — реальность, или наоборот? Мне всегда было непросто найти водораздел между реальным и нереальным".

Действительно, что в нашей жизни — реальность? То, что навязывается извне, или то, во что мы искренне верим? Путем долгих, подробных рассуждений можно прийти к выводу о том, что вера — любая вера — и есть "альфа и омега" нашего существования, истина в последней инстанции для каждого человека. Верой постигалась наука, делались географические открытия, выигрывались войны между целыми народами. Вера в лучшее заставляет нас добровольно делать следующий шаг в жизни. Так ли эфемерна вера, как ее пытается представить общество?

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Клоуны верят в Добро. Потому что, если клоун, герой детских лет каждого из нас, не будет верить в Добро, то и мы, зрители, никогда в него не поверим. Может быть, именно для этого нужны клоуны? Вероятно, что ответы на эти и другие вопросы даст нам готовящийся к премьере моноспектакль Александра Кожухаря.