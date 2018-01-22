Евровидение-2018: в Молдове исключен один претендент

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Организаторы не допустили к этапу живых прослушиваний Пелагею Стефогло, ранее подавшую заявку на участие в национальном отборе на Евровидение. Причиной послужило нарушение внутреннего регламента проведения конкурса.
Ранее организаторам национального отбора уже поступила жалоба о нарушении положений данного документа. Дело в том, что Стефогло принимала участие в белорусском отборе, а, согласно внутреннему регламенту проведения национального отбора в Молдове, "участники не могут быть зарегистрированы в других аналогичных отборочных конкурсах стран-участниц Евровидения-2018".
Как уточнили организаторы, в качестве конкурсантки в Белоруссии она выступала уже после того, как были опубликованы правила участия в отборе в Молдове, поэтому Стефогло исключена из списка претендентов на то, чтобы представить нашу страну в Португалии.
Такой участи избежали два других конкурсанта – Саша Богнибов и Sandy C & Aaron Sibley, имена которых оказались в списке национального отбора на Евровидение-2018, проводимого в Сан-Марино. Их не исключили лишь потому, что свои заявки они подали до того, как организаторы в Молдове опубликовали внутренний регламент проведения конкурса.
В итоге 24 января жюри прослушает 27 участников. Одним из главных фаворитов считается группа "DoReDoS". Песню "My lucky day" для триумфаторов "Новой волны-2017" написал народный артист России Филипп Киркоров вместе с поэтом Джоном Баллардом. Именно они были авторами композиции Сергея Лазарева "You are the only one", с которой он покорил европейскую публику в 2016 году.
После того, как жюри услышит все композиции, будут отобраны 16 участников полуфинала.
В этом году единственный полуфинал состоится 22 февраля. В финал пройдут только 10 участников. Он состоится 24 февраля. Победителя выберут путем суммирования голосования жюри и публики.
Список претендентов выглядит следующим образом:
DoReDoS — My lucky day
Дойница Герман — Dance in flames
Che-MD — Inima-n stîngă
Саша Богнибов – Love
Участница Славянского базара 2016 и шоу Х-фактор Израиль Анна Тимофей – Endlessly
Мария Кодряну — Zâmbește soarelui
Руслан Цэрану — Come to life
Sandy C & Aaron Sibley — Once Upon a Time
Tolik – Glass
Дима Гайтур — Она моя
Вера Цуркану — Black Heart
Группа "5 Stele" — Maldavian dance
Тудор Бумбак — Numai pentru tine
Bostan – Frățică
Феличия Дунаф – Alien
Николета Сава — La Esencia del Sur
Лавиниа Русу – Altundeva
Марина Кудалб — Bianco e nero
Denny Feyton — Maybe it’s love
Лаура Багрий — Da Bucuriei
Анна Одобеску – Agony
Илья Сорочан & Dasha DaGro — Minds & Veins
Bella Luna – Moments
Shvets — The world
Saidy — Beauty song
Константин Кобылян — Numai Tu
Viorela — The gates of love