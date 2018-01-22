Евровидение-2018: в Молдове исключен один претендент

Организаторы не допустили одного из кандидатов к следующему этапу отбора из-за нарушения регламента

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Организаторы не допустили к этапу живых прослушиваний Пелагею Стефогло, ранее подавшую заявку на участие в национальном отборе на Евровидение. Причиной послужило нарушение внутреннего регламента проведения конкурса.

Ранее организаторам национального отбора уже поступила жалоба о нарушении положений данного документа. Дело в том, что Стефогло принимала участие в белорусском отборе, а, согласно внутреннему регламенту проведения национального отбора в Молдове, "участники не могут быть зарегистрированы в других аналогичных отборочных конкурсах стран-участниц Евровидения-2018".

Как уточнили организаторы, в качестве конкурсантки в Белоруссии она выступала уже после того, как были опубликованы правила участия в отборе в Молдове, поэтому Стефогло исключена из списка претендентов на то, чтобы представить нашу страну в Португалии.

Такой участи избежали два других конкурсанта – Саша Богнибов и Sandy C & Aaron Sibley, имена которых оказались в списке национального отбора на Евровидение-2018, проводимого в Сан-Марино. Их не исключили лишь потому, что свои заявки они подали до того, как организаторы в Молдове опубликовали внутренний регламент проведения конкурса.

В итоге 24 января жюри прослушает 27 участников. Одним из главных фаворитов считается группа "DoReDoS". Песню "My lucky day" для триумфаторов "Новой волны-2017" написал народный артист России Филипп Киркоров вместе с поэтом Джоном Баллардом. Именно они были авторами композиции Сергея Лазарева "You are the only one", с которой он покорил европейскую публику в 2016 году.

После того, как жюри услышит все композиции, будут отобраны 16 участников полуфинала.

В этом году единственный полуфинал состоится 22 февраля. В финал пройдут только 10 участников. Он состоится 24 февраля. Победителя выберут путем суммирования голосования жюри и публики.

Список претендентов выглядит следующим образом:

DoReDoS — My lucky day

Дойница Герман — Dance in flames

Che-MD — Inima-n stîngă

Саша Богнибов – Love

Участница Славянского базара 2016 и шоу Х-фактор Израиль Анна Тимофей – Endlessly

Мария Кодряну — Zâmbește soarelui

Руслан Цэрану — Come to life

Sandy C & Aaron Sibley — Once Upon a Time

Tolik – Glass

Дима Гайтур — Она моя

Вера Цуркану — Black Heart

Группа "5 Stele" — Maldavian dance

Тудор Бумбак — Numai pentru tine

Bostan – Frățică

Феличия Дунаф – Alien

Николета Сава — La Esencia del Sur

Лавиниа Русу – Altundeva

Марина Кудалб — Bianco e nero

Denny Feyton — Maybe it’s love

Лаура Багрий — Da Bucuriei

Анна Одобеску – Agony

Илья Сорочан & Dasha DaGro — Minds & Veins

Bella Luna – Moments

Shvets — The world

Saidy — Beauty song

Константин Кобылян — Numai Tu

Viorela — The gates of love