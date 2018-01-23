21:32 23 Января 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв-8°C
Прямой эфир
Поиск
Детская мультипликационная студия Флоричика

Понять, с чего начинается Родина - новый конкурс для детей в Гагаузии

© Sputnik/ Ухтомский
Культура
Получить короткую ссылку
Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (220)
3210

Понять, с чего начинается Родина - новый конкурс рисунка для учащихся стартовал в Гагаузии

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. Конкурс школьных рисунков на тему "С чего начинается Родина?" стартовал в Гагаузии.

Ирина Влах
© Sputnik / Miroslav Rotari
Влах: российские передачи продолжат вещать в Гагаузии

Конкурс проводит общественная ассоциация Essedis при поддержке Российского центра науки и культуры и Главного управления образования Гагаузии.

Акция призвана содействовать патриотическому воспитанию подрастающего поколения, сообщает пресс-служба РЦНК.

Волчьи запреты: почему гагаузы почитают свирепого хищника >>>

К участию приглашаются учащиеся V-XII классов всех общеобразовательных учебных заведений Гагаузии. Работы принимаются до 9 февраля.

По истечении срока конкурса все рисунки поступят в Главное управление образования Гагаузии, где пройдет отбор 100 лучших работ для муниципальных выставок в Комрате и Чадыр-Лунге и для размещения на официальных страницах ассоциации Essedis в интернете.

Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин вручает тонометр пожилому жителю Гагаузии
© Sputnik/ Stringer
Посольство России обрадовало пожилых жителей Гагаузии

При отборе картин будет учитываться их соответствие тематике конкурса, оригинальность идеи, творческий замысел и художественный уровень.

Жюри определит победителей конкурса в двух возрастных категориях: 10 — 14 лет и 15 — 17 лет. Лауреатов ждут почетные дипломы и ценные призы. Отдельные участники будут награждены специальными дипломами и призами "За высокую технику исполнения", "За новаторские идеи и фантазию автора", "За самую оригинальную работу", "Самый популярный рисунок в Интернете" (рисунок, набравший наибольшее количество лайков).

"Фа-диез": Первой Леди ленинградского рок-клуба была гагаузка >>>

Официальное подведение итогов конкурса, объявление победителей и награждение пройдет третьего марта 2018 года в Чадыр-Лунге.

Подробности здесь >>>

Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (220)

По теме

Гагаузы самые счастливые жители Молдовы: в чем секрет оптимизма
Гагаузский народный костюм: сотни лет истории
Дары Санкт-Петербурга украсили День знаний в Гагаузии
Россия преподнесла ценный дар храму в гагаузском селе Копчак
Ирина Влах: Гагаузия открыта на 360 градусов
Теги:
конкурс рисунка, дети, РЦНК, Гагаузия, Общество
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Кабинет министров Латвийской республики, Государственная канцелярия Латвийской республики
    Дело сделано

    Кабмин поддержал законодательные поправки, предусматривающие перевод средних школ на латышский язык обучения к 1 сентября 2021 года.

  • Украинский паспорт, архивное фото
    Скрытая угроза

    Демографическая ситуация в Литве ухудшается: темпы эмиграции не снижаются, растет иммиграция, в страну приезжает все больше украинцев. Чем это может грозить Литве?

  • Российские флаги за оградой
    Вот это сюрприз!

    Британские разведчики с досадой обнаружили, что русскоязычное население Эстонии в большинстве своем считает Россию успешнее ЕС и не любит ETV+.

  • Галстук-бабочка
    Авиационный дресс-код

    Минский аэропорт ввел правила для перевозчиков, желающих работать на его территории, они касаются как внешнего вида водителей, так и состояния автомобилей.

  • Запуск ракеты системы Javelin американского производства на учениях тайваньской армии
    Дядя Сэма передал

    Американские ракетные комплексы Javelin уже в Грузии, заявили в Минобороны страны - теперь военным предстоит научиться ими пользоваться.

  • Осень в Абхазии
    Ненасильственная смерть

    Судмедэксперты не нашли признаков насильственной смерти россиянина Андрея Лихачева, чье тело было найдено в горах Абхазии в октябре 2017 года.

  • Граница
    Прочертить границу

    В Южной Осетии вновь взялись за обустройство границы с Грузией - с ноября между республиками уже установлен забор протяженностью более километра.

  • Кабинет министров Латвийской республики, Государственная канцелярия Латвийской республики
    Дело сделано

    Кабмин поддержал законодательные поправки, предусматривающие перевод средних школ на латышский язык обучения к 1 сентября 2021 года.

  • Украинский паспорт, архивное фото
    Скрытая угроза

    Демографическая ситуация в Литве ухудшается: темпы эмиграции не снижаются, растет иммиграция, в страну приезжает все больше украинцев. Чем это может грозить Литве?

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Посетители и участники на ежегодном фестивале Tattoo Week в Рио-де-Жанейро, Бразилия
Самые яркие фото недели по версии Sputnik
Европарламентарии посетили Оргеев и высказались о докладе Kroll
Евродепутат о Kroll: позиция этой структуры - лишь частное мнение
Сколько у Вас ровесников в Молдове
Сколько людей вашего возраста проживают в Молдове

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться