Понять, с чего начинается Родина - новый конкурс для детей в Гагаузии

Понять, с чего начинается Родина - новый конкурс рисунка для учащихся стартовал в Гагаузии

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. Конкурс школьных рисунков на тему "С чего начинается Родина?" стартовал в Гагаузии.

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Конкурс проводит общественная ассоциация Essedis при поддержке Российского центра науки и культуры и Главного управления образования Гагаузии.

Акция призвана содействовать патриотическому воспитанию подрастающего поколения, сообщает пресс-служба РЦНК.

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К участию приглашаются учащиеся V-XII классов всех общеобразовательных учебных заведений Гагаузии. Работы принимаются до 9 февраля.

По истечении срока конкурса все рисунки поступят в Главное управление образования Гагаузии, где пройдет отбор 100 лучших работ для муниципальных выставок в Комрате и Чадыр-Лунге и для размещения на официальных страницах ассоциации Essedis в интернете.

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При отборе картин будет учитываться их соответствие тематике конкурса, оригинальность идеи, творческий замысел и художественный уровень.

Жюри определит победителей конкурса в двух возрастных категориях: 10 — 14 лет и 15 — 17 лет. Лауреатов ждут почетные дипломы и ценные призы. Отдельные участники будут награждены специальными дипломами и призами "За высокую технику исполнения", "За новаторские идеи и фантазию автора", "За самую оригинальную работу", "Самый популярный рисунок в Интернете" (рисунок, набравший наибольшее количество лайков).

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Официальное подведение итогов конкурса, объявление победителей и награждение пройдет третьего марта 2018 года в Чадыр-Лунге.

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